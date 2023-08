¿A quién se parece? Según la Inteligencia Artificial, así se vería la hija de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Hace un par de meses en las redes sociales comenzaron a especular con la llegada de un cuarto hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y los usuarios se animaron a apostar el sexo de este bebé: una niña. Si bien no hay novedades al respecto, una Inteligencia Artificial (IA) creó el retrato de como se vería la pequeña.

Con la llegada al mundo de Thiago, Mateo y Ciro, Messi y Anto no parecen tener en mente agrandar la familia, no obstante en los fanáticos no se conforman y fantasean con la llegada de una niña.

La IA recreó como se vería una hija de Messi

El uso de la Inteligencia Artificial está cada vez más extendido entre los usuarios de las redes sociales y en esta ocasión, esta herramienta sirvió para develar cómo se vería una hija de Messi y Roccuzzo.

Si bien con el trío de niños parece ser suficiente, van creciendo y pierden ese encanto que tuvieron y que tantas anécdotas dejó en la vida del astro mundial y su esposa. Es por eso que la pregunta de “¿Cuándo viene el próximo (bebé)?”, está siempre sobre la mesa entre los curiosos.

De todos modos, muchos fanáticos se quedaron con las ganas de celebrar la llegada de un nuevo integrante a la familia Messi-Roccuzzo y la IA dio una idea de cómo podría ser la cara de una hija juntos.

Así se vería según la IA una hija entre Messi y Antonela Roccuzzo

Con Messi jugando en el Inter de MLS y viviendo en Miami, la estabilidad parece ser absoluta. Esta situación en muchas ocasiones permite la llegada de un nuevo miembro en la familia. Últimamente, se ha visto a los cinco miembros del clan más unidos que nunca.

Qué dijo Leo Messi sobre la posibilidad de tener una hija con Anto

Tiempo atrás, Lionel Messi fue consultado sobre esto y no dudo en dar indicios de que pudo haber sido una posibilidad, pero que no ha pasado. “Obviamente, nos gustaría tener una niña, tanto a mí como a mi mujer”, dijo el capitán argentino, dejando al menos una ventana de posibilidad.

Qué predijo una tarotista para Messi y Antonela Roccuzzo en Miami

Fabiana Aquín, tarotista y médium, comentó en el programa Mañanísima: “Le irá bien. Podrá vivir de manera más tranquila, con mucha alegría y felicidad”; y agregó: “También se avecinan cambios muy positivos para él y su familia”.

Posteriormente, Aquín sacó la carta número 76 del tarot egipcio de El Dispensador, que representa un arcano menor. “¡Aquí me la juego! ¡Se viene una niña!”, exclamó, sorprendiendo a todos los que estaban con su presagio, algo que en las redes sociales ya predicen hace varios días.

Aquín predijo que Messi y Roccuzzo agrandarán la familia con una hija que será hermana de Thiago, Mateo y Ciro. “Antonela quedará embarazada en Miami”, afirmó la tarotista, generando revolución entre los fanáticos del futbolista y su familia.