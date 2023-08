Noche de chicas en Miami: Antonela Roccuzzo disfruta de la noche estadounidense con Victoria Beckham

El disfrute en Miami es total para la familia Messi: yendo a la cancha, paseando por la ciudad y forjando nuevas amistades. En este caso la que se robó todas las miradas fue Antonela Roccuzzo que salió a disfrutar de la noche estadounidense junta a Victoria Beckham.

“Day with my girls in Miami!”, escribió la esposa de David Beckham en su cuenta de Instagram y compartió una serie de postales junto a sus amigas, y entre ellas se destaca la presencia de la rosarina; que también replicó la foto de la cena que compartieron.

Antonela Roccuzzo y sus amigas disfrutando en Miami. Foto: Instagram

Junto a la primera dama del Inter Miami y a Roccuzzo están Elena Galera, íntima de la rosarina y esposa de Sergio Busquets, Andrea Rajacic e Isabela Rangel Grutman. La cena de chicas fue en Papi Steak, un restaurante de Miami Beach que se especializa en carnes.

El look de Antonela Roccuzzo para alentar a Lionel Messi que es furor

Días atrás, la rosarina fue tendencia en las redes sociales no solo por su elegante look, sino por el bronceado que logró en estas primeras semanas disfrutando de las playas de Miami.

Las reacciones por el bronceado de Antonela Roccuzzo. Foto: Twitter

El mono vaquero que eligió Roccuzzo para ir a la cancha a alentar a Messi fue tendencia, y según la cuenta de @antonelaroccuzzo.style es una prenda de la colección de Alice and Olivia, que cuesta 495 dólares.

El elegante look de Antonela Roccuzzo para el partido del Inter Miami. Foto: @queen.anto

Como accesorio usó una cartera Chanel doble solapa en tonos rosas, un collar con un delicado pendiente de un ojo y un reloj de Patek Philippe