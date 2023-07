Radiante desde la playa, Antonela Roccuzzo disfruta de Miami y recibe saludos de Victoria Beckham

Radiante, así se la ve a Antonela Roccuzzo disfrutando de cada minuto en Miami junto a Lionel Messi y sus hijos. Luego de la presentación oficial del rosarino en el Inter de Miami, hubo intercambio de mensajes entre la morocha y la “primera dama” del club estadounidense: dos potencias de la moda se saludan (y siguen en las redes).

Tanto la familia Beckham como los Messi se lucieron en la ceremonia que organizó el Inter para agasajar al 10. Si bien el centro fue el rosarino, las cámaras no perdieron de vista a Antonela ni a Victoria Beckham, que aún no tienen una foto juntas, pero intercambiaron mensajes en Instagram: “Kisses”, escribió la diseñadora de modas en la publicación de Roccuzzo con fotos de su “nuevo comienzo”.

Antonela Roccuzzo disfruta de Miami. Foto: Instagram

No es la primera vez que la exSpice Girls celebra la extraordinaria incorporación que su marido concretó: “No tengo palabras suficientes para expresar lo orgulloso que estoy de David Beckham. Te he visto trabajar tan duro para hacer realidad este momento y finalmente está aquí. Besos Leo Messi Antonela Roccuzzo”, escribió previamente.

Antonela Roccuzzo y un increíble look para disfrutar de la playa

La morocha de Rosario disfruta de la tranquilidad de su “nueva vida”, pero no se olvida de los compromisos comerciales que tiene con varias marcas, entre ellas Alo, y aprovechó el increíble clima que tienen en Miami para posar desde la playa y mostrar un cómodo conjunto deportivo a tono con los colores del Inter (y la moda de Barbie).

Antonela Roccuzzo disfruta de Miami. Foto: Instagram

Disfrutado del sol, sintiendo la arena en sus pies, la rosarina posó muy feliz con un top y biker corta en color salmón. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de corazones rojos y comentarios: desde “la Barbie argentina” hasta preguntarle por un supuesto embarazo, son muchos los comentarios de cariño que recibe la rosarina.