Ángel Di María le dijo adiós a Juventus: “Me voy con ese sabor amargo”

En contraste con la alegría del campeonato mundial en Qatar, Ángel Di María anunció este martes que no seguirá jugando en Juventus. En el cierre de una temporada sin títulos para el equipo, expresó: “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos”.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada”, manifestó “Fideo” sobre su primera experiencia en Italia. Tal como había anticipado su esposa Jorgelina Cardoso, el futbolista de 35 años descartó la renovación del contrato con la Vecchia Signora y quedó libre de nuevo.

Di María destacó que fue parte de un “vestuario maravilloso” y les mandó “un saludo muy grande a todos los juventinos”. Al mismo tiempo, admitió que los resultados deportivos no fueron tan positivos.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el exmediocampista de Real Madrid y Manchester United afirmó: “Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”.

“Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día”, añadió Di María. Si bien pasó poco tiempo en Turín, aseveró: “Me sentí como en casa siempre”.

Jorgelina Cardoso apoyó a Ángel Di María tras su partida de Juventus

Casi en simultáneo con el mensaje de su marido, Jorgelina Cardoso ratificó su apoyo incondicional a Ángel Di María luego de la partida de Juventus. “Siempre con vos. Te amo”, comentó este martes en la publicación de Instagram.

“Fideo” decidió anunciar el final de ciclo durante unas vacaciones familiares en Ibiza. En ese marco, la rosarina subió una foto de ambos en la playa y expresó: “Si es con vos y el sol, no me importa adónde”.

La esposa del futbolista publicó una selfie con vista al mar. Foto: @jorgelinacardoso26

Además de la vista soñada y el agua del mar Mediterráneo, Di María disfrutó de una cena de campeones mundiales en la isla española. Germán Pezzella y su esposa María Agustina Bascerano se encontraron con el mediocampista y su pareja.

En el inicio de sus vacaciones, futbolista surgido de Rosario Central todavía no tiene rumbo definido para su carrera profesional. Hasta el momento, Benfica asoma como el principal interesado en repatriarlo dentro del mercado de pases europeo.