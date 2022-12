Bahía Blanca: Germán Pezzella recibió su reconocimiento como Campeón del Mundo

Este lunes Germán Pezzella recibió el reconocimiento como Campeón del Mundo en nuestra ciudad. El futbolista fue recibido en el Municipio por el intendente Héctor Gay en la sala de conferencia Coronel Ramón Estomba.

Además fue distinguido por la Liga del Sur, la Universidad Nacional del Sur y el Concejo Deliberante, que lo declaró Ciudadano Ilustre.

¡BIENVENIDO A BAHÍA, CAMPEÓN DEL MUNDO! ⭐⭐⭐



Hoy recibimos a Germán Pezzella y le transmitimos el amor de todos los bahienses, que le hicieron llegar también el viernes ❤️



¡Gracias por traer la copa a casa 🥹🏆!

Germán y Lautaro son nuestro #OrgulloBahiense 🫶 pic.twitter.com/fbsCV4FbwZ — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) December 26, 2022

Luego brindó una conferencia de prensa, en la que el jugador formado en Kilómetro 5, no dejó pasar la ocasión para disculparse por no haber estado el día viernes. “Tenía algunos temas personales que solucionar, me hubiese encantado estar. Vi completamente todo, vi el recibimiento de la gente y la verdad que supera cualquier tipo de expectativa que nosotros teníamos”, dijo.

“Soy muy agradecido a mi ciudad y a mi gente, porque acá empecé a forjar mi sueño, que superó todo lo que esperaba”, expresó el defensor.

“Con Lautaro (Martínez, otro bahiense campeón), nos reíamos, porque pasar de las canchas de la Liga del Sur a estar coronando nuestro sueño en Doha, somos unos privilegiados, pero ojalá que sirva para que cualquier chico que arranca en estos se atreva a soñar”, dijo Germán.

Entre otros conceptos el bahiense expuso: “No me gusta mucho cuando nos ponen a nosotros como en un plano inalcanzable. Uno trabajó por intentar cumplir sus objetivos, pero pasa por estar en el momento justo y en el lugar indicado, al fin y al cabo pasa por el trabajo y la templanza necesaria para no frustrarse y no darse por vencido”.

Luego acompañado por familiares, fue homenajeado por el club Olimpo, donde tuve un breve paso antes de continuar su carrera en River Plate.