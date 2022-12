Lautaro Martínez ovacionado en Bahía Blanca

Una multitud se reunió la tarde de este viernes frente al Teatro Municipal para saludar a Lautaro Martínez, quien fue declarado ciudadano ilustre de Bahía Blanca, tras consagrarse Campeón del Mundo el pasado domingo en Qatar.

Previo a saludar desde el balcón, el futbolista surgido en Liniers ofreció una rueda de prensa.

El Debut

“El equipo mostró mucho carácter y personalidad”, aseguró el “Toro”, refiriéndose a la reacción del plantel tras la derrota inicial ante Arabia Saudita. “A partir de ahí jugamos seis finales”, agregó.

Sobre Messi

“Hablábamos mucho con él, sabíamos lo que significaba el Mundial para Leo y, sinceramente, lo que genera él para nosotros, dentro del vestuario y el mundo del fútbol; creo que todos queríamos que Argentina gane el Mundial por él”.

"Todos queríamos que Argentina gane el Mundial por Messi", dijo Lautaro. Foto: Friedemann Vogel

El abrazo con Julián Álvarez

Julián fue quien se quedó con el puesto de Lautaro, hasta el comienzo del Mundial titular indiscutido. El abrazo entre ambos tras el paso a la final no pasó desapercibido.

“Es ahí donde está el mensaje que queríamos transmitir. Que la fuerza del grupo está por sobre lo individual. Le tocó ingresar a él y lo hizo como todos queríamos, dando una mano increíble. Ese abrazo que nos dimos después de ganarle a Croacia fue de felicidad, estábamos en una final del Mundo”.

Ser Campeón del Mundial

“Por la cabeza se me pasó mi familia y las cosas que me han hecho llegar a ese momento. Se te viene todo a la mente, por eso lo primero que me salió fue tirarme al piso. Quizás un Mundial que en lo personal tal vez no fue lo que esperaba. No pude jugar cómodo por el tobillo, pero traté de ayudar a mis compañeros desde el lugar que me tocaba. Felicidad completa por mí y por la familia”.

“Soñábamos con traer la copa para sacarle una sonrisa a todos los argentinos, por estamos felices de brindar ese ratito de felicidad”.

Argentina Campeón Mundial. Foto: Ronald Wittek

Sobre Bahía Blanca

“De Bahía extraño todo, porque es el lugar donde me formé, hasta el viento de ayer, estuve 8 horas sin luz, me tocó dormir en el sillón”, dijo entre risas tras ser distinguido como ciudadano ilustre en el Teatro Municipal.

“Extraño todo, mi club, mi casa, mi familia, mis amigos, mi infancia”, cerró.