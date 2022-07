La salud pública en Santa Cruz quedó en la mira luego de la una verdadera pesadilla que le tocó vivir a la familia de León Obregón luego de que tuviera que viajar para salvar la vida de su hijo. El hombre contó que emprendió un viaje a Río Gallegos con fuertes nevadas junto a su bebé que presentaba dificultades para respirar y tos que por la falta de profesionales en el hospital de Río Turbio le indicaron que “estaba perfecto” y luego en la capital santacruceña le diagnosticaron neumonía y bronquiolitis avanzada.

Sin embargo, León hizo un gran descargo en su red social y con enojo relató lo sucedido: “Lo que mi bebé, nuestro Bruni, sufrió no tiene justificación. Cualquier chico puede enfermarse, pero la desidia y el abandono que vivimos en la Cuenca en materia de salud conduce al agravamiento de los cuadros. Nosotros (esta vez) tuvimos la posibilidad de contar con los medios para salir de urgencia a Río Gallegos y bancar una estadía de 10 días, pero sabemos que no es algo que puedan hacer todos”.

En Río Gallegos le diagnosticaron una neumonía avanzada y bronquiolitis. Terminó en terapia intensiva. Foto: Nuevo Día.

Todo comenzó el 5 de julio “llevamos a nuestro hijo al hospital de Río Turbio porque le costaba respirar y tenía mucha tos”. Acto siguiente, León asegura que a su bebé lo atendieron “dos médicos que no eran pediatras”. Y como si fuera poco, “no controlaron su saturación ni le suministraron oxígeno. Le hicieron una radiografía y nos dijeron que estaba perfecta”. Los médicos le dijeron que vuelvan a su casa y que le sigan dando “puf de salbutamol”, sin embargo, pasaban las horas y el sabutamol ya no ayudaba.

Los tutores del menor, decidieron no quedarse con la duda y se arriesgaron a viajar a Río Gallegos, en una noche con la ruta nevada, para que lo atiendan a su hijo en el Hospital Regional. “Cuando llegamos, nos dijeron que Bruni tenía una terrible neumonía y bronquiolitis, le hicieron 2 rescates con corticoides, le pusieron oxígeno y lo internaron en terapia intensiva pediátrica”. A partir de esa situación se empezaron a preguntar: “¿Cómo se califica la atención en el Hospital de Río Turbio? ¿Qué hacemos? ¿Quién se hace responsable de los diagnósticos erróneos, negligentes? Si nuestro hijo se moría, ¿Quién se hacía cargo?”.

Diagnosticaron mal a su bebé en el hospital de Río Turbio. (Imagen ilustrativa) (Gentileza Clarín/Emmanuel Fernández)

León pensó que la cuestión era la siguiente, si no tomaban la decisión de viajar a Gallegos, “Bruno se moría, una víctima más de la salud de nuestra localidad. Nos contaron tantos casos recientes de niños y bebés con cuadros respiratorios graves y que no los atendieron”. Relató otras situaciones similares: “Casos en donde han llegado a perder la capacidad pulmonar de uno de sus pulmones porque para los Dres. la mamá ‘exageraba’ y no lo querían interna”.

Por último, León agradeció a los profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos, “especialmente a los de UTI pediátrica. Los días que Bruni estuvo en terapia intensiva fue cuidado con una atención y profesionalidad de excelencia.

“Estas semanas que pasaron nos cambiaron la vida como familia. Nuestra perspectiva y proyectos personales cambiaron muchísimo. Tomamos una decisión a nivel personal de llevar este reclamo hasta las últimas consecuencias”, expresó. Luego agregó: “No queremos seguir mirando como juegan con la salud de la gente, no queremos que nuestros hijos y los de nuestros vecinos sigan padeciendo el sistema de salud que tenemos en Turbio”.