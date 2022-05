En medio de un acto de reconocimiento a Cristina Kirchner en Chaco, la concejal peronista de Santa Cruz, Paola Álvarez, generó gran polémica al viajar al evento con fondos del pueblo. En este contexto, la rama femenina del Partido Justicialista salió en su defensa.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) decidió otorgarle a la vicepresidenta el Doctorado Honoris Causa. En este sentido, la funcionaria solicitó viáticos por cinco días, contando los pasajes de ida y vuelta; de esta manera, pidió que se le depositen en su cuenta bancaria $35.000.

Desde el peronismo, las mujeres repudiaron las campañas de desprestigio contra la concejal, según detalló TiempoSur. De esta forma aseguraron que sólo atacan a la colega por su condición de mujer ocupando un rol político.

A pesar de que se difundió el documento donde Álvarez plasmó el pedido y que, a su vez, fue firmado por el presidente del Concejo Deliberante, Miguel Troncoso, la concejal señaló que se trató de una operación mediática.

El pedido de la concejal peronista de viajar a Chaco con los fondos del pueblo. Foto: La Prensa

“Es muy difícil desarticular ideas falsas aun teniendo las pruebas”, comentó. Luego, agregó: “Lo que buscan es el desprestigio y la verdad es que eso no sé si me interesaría tanto a mí. Creo que de lo que se intenta instalar lo más nefasto es la idea de que trabajar sobre la agenda de las mujeres y las disidencias es no trabajar”.

Aseguró que el monto solicitado está reglamentado para ser invertido en su rol como concejal, al tiempo en que insistió en que el repudio se da por su condición de mujer. La miembro del partido de Frente de Todos de Caleta Olivia, aseguró que su deseo es vincular a más femeninas a la política.

La concejal del Frente de Todos de Caleta Olivia, Paola Álvarez, viajó a Chaco por un acto de Cristina Kirchner con fondos del pueblo. Foto: Voces y Apuntes

“Tengo las explicaciones y tengo las pruebas para demostrar que los dichos sobre los viáticos que pusieron a circular en una operación mediática son falsos, pero tengo sobre todo el convencimiento de que trabajar la agenda de las mujeres y las disidencias es tan importante como trabajar en todas las otras agendas de la gestión pública”, finalizó Álvarez.