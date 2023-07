Encontraron sin vida a un petrolero chubutense en su casa de Santa Cruz: tenía graves quemaduras en el cuerpo

La muerte de un petrolero chubutense está siendo investigada por la Justicia de Santa Cruz, provincia en donde fue hallado por un amigo de él. La víctima apareció sin vida en su casa con todo el cuerpo quemado.

Se trató de un hombre de 42 años, identificado como Moisés Balquín, que si bien era oriundo de Trelew, Chubut, se instaló en Las Heras, ciudad santacruceña donde perdió la vida, para trabajar en una empresa petrolera. Las autoridades determinaron que presentaba heridas dudosas que le ocasionaron la muerte el sábado 22.

Cuando su amigo lo encontró, vio que había un principio de incendio, y la víctima se encontraba tendida en el piso boca arriba. Rompió una de las ventanas del domicilio y pidió ayuda. La Justicia local está investigando cómo pudo haber sucedido.

Encontraron sin vida a un petrolero chubutense en su casa de Santa Cruz. Foto: ADNSUR

De momento, la hipótesis de un homicidio no tiene mucha fuerza, aunque no se descarta; las aperturas no fueron forzadas, salvo la ventana que rompió el otro muchacho supuestamente para rescatarlo. En tanto, hay posibilidades de que haya sido un accidente o incluso un suicidio.

Cuando el amigo de Balquín llamó a la comisaría, en el lugar se hicieron presentes agentes policiales y Bomberos. Según confirmó La Opinión Austral, el hombre estaba tirado sin vida en el suelo de su cocina comedor, boca arriba y con quemaduras en su torso, extremidades y rostro.

Las hipótesis en torno al petrolero chubutense que falleció en Santa Cruz

La Justicia de Santa Cruz se encuentra investigando cuál pudo haber sido la causa del accidente. Podría haber tomado alcohol etílico y, al pasar por la cocina, alguna llama haya tomado contacto con el combustible, siendo un accidente doméstico.

No obstante, los investigadores también sospechan de un intento de suicidio. “Es complejo porque la forense deberá ver desde dónde comenzó el foco ígneo que terminó con la vida del vecino”, sostuvieron fuentes de la fuerza de seguridad.