La pequeña y tranquila comunidad en Del Campillo vive hora de espanto y conmoción con la gravísima denuncia de abuso sexual contra una adolescente, episodio que investiga la fiscalía de instrucción a cargo de Marcelo Saragusti.

Por este hecho han detenido a un hombre de 19 años quien sería el autor presunto del delito de abuso sexual contra una chica que salía de una fiesta de egresados, este fin de semana.

Según ha publicado el sitio Cabledigital, este caso es investigado por la fiscalía bajo la caratula “abuso sexual con acceso carnal” y en las próximas horas se tomará indagatoria al único acusado por este hecho, quien está detenido en la ciudad de Huinca Renancó.

La palabra de la madre

Con todo el dolor por lo vivido, la madre de la denunciante ha expresado este lunes: “Estamos destrozados, la angustia, la impotencia, una mezcla de todo, haciéndonos mil preguntas a la vez. Ella esta en shock, muy decaída, no come, no habla. Estamos devastados”, sostuvo.

“Pedimos justicia, que pague cada segundo con el mismo dolor que sintió y siente ella. Una menor de 15 años que en un segundo le arruinó la vida, la marcó para siempre”, finalizó.