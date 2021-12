Un nuevo hecho aberrante se conoció este lunes luego de que Jorge Merlo, intendente de Valle de Anisacate, fue denunciado por abuso sexual. Este martes se conocieron más testimonios de la mujer que lo denunció y quien era secretaria de la comuna. Ella aseguró que tiene “terror” y que a pesar de tener carpeta psiquiátrica y una restricción no puede cobrar su sueldo, a lo que se suman los intentos de cierres de sus emprendimientos privados.

“Me he enterado de tres imputaciones diferentes que ha tenido la Justicia de parte de fiscalía. Con respecto a lo que son violencia de género, gravísimo por el estado en el que han estado manejando las cosas y cómo han ido sucediendo. Tenían abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual calificado por el uso de arma continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad. Yo estoy bajo muchísimo miedo, tengo terror de que me pase algo, son imputaciones muy graves”, arrancó contando a El Doce.

Dentro de las situaciones que más preocupan a la mujer se encuentra que el hombre denunciado sigue ejerciendo su función pública y encima sigue hostigándola. “Todavía no ha sido apartado, quiero que se haga justicia. Es un funcionario público, está manejando allí la vida de toda una comunidad. Toda la gente tiene conocimiento no solamente de este tipo de imputación sino de otras que también tiene”, explicó.

Toda esta situación generó que la mujer se encuentre medicada y asustada. “Ahora estoy medicada, vivo medicada con psicofármacos. Estoy bajo carpeta psiquiátrica, él tiene una restricción. Yo por ahora no puedo ir a trabajar porque él sigue ahí. Estoy siendo atacada por él desde la parte institucional por el lugar de poder que tiene. Está tratando de cerrarme las puertas de los emprendimientos privados que tengo y que me sirven para comer, porque a pesar de la carpeta psiquiátrica no estoy cobrando sueldo”.

El inicio de los hechos

Por otra parte, continuando el diálogo con Arriba Córdoba, la mujer rememoró que los hechos arrancaron en 2001, cuando fue a pedir trabajo. “Yo era menor de edad de tal manera que llegó a someterme, una esclava. Tenía que hacer todo lo que el decía porque sino perdía mi trabajo y corría consecuencias mi familia. Mi mamá estaba enferma y tenía tres hermanos menores, vivíamos en el campo solos sin ninguno vecino a kilómetros a la redonda.

“Se aprovechó de toda esta situación de vulnerabilidad. A partir de estos abusos nace mi hija que tiene 17 años y todavía no la reconoce. Son muchísimas cosas por las que estoy peleando, por los derechos de mi hija, ahora tiene todos los discernimientos para entender esta situación”, enfatizó.

Y concluyó: “Yo ya estoy jugada, tenía terror y ahora tengo más terror. Existe una restricción, pero tengo miedo de salir a la calle no solo por mí sino por lo que pueda hacer. Si no tuvo corazón para alguien de su propia sangre como su hija y la abandonó. Solamente pido justicia, porque tengo otras compañeras que son violentadas de otra forma”.