El jefe comunal de Valle de Anisacate, por el partido Hacemos por Córdoba, fue imputado por abuso sexual, de autoridad y uso de arma de fuego. La denuncia fue realizada por una ex empleada de la comuna, que asegura haber sido maltratada y abusada por quien sería el padre de su hija.

Según precisa el medio Mi Valle, la imputación que recae sobre Jorge Merlo es por “Abuso Sexual con acceso carnal calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el uso de armas continuado, abuso sexual simple continuado y abuso de autoridad”.

Tras la denuncia, la Justicia dispuso una orden de restricción contra Merlo para evitar contacto con Soledad -la denunciante-; además de otorgarle un botón antipánico. Según trascendió, no se ha decretado la prisión preventiva porque no habría peligrosidad procesal.

El caso

Soledad es la denunciante del caso. Por muchos años, fue empleada de la comuna, y asegura que en ese contexto ocurrieron los abusos. Hoy tiene 40 años y una hija de 17, quien -asegura- es producto de una relación con Merlo, pero el funcionario nunca la reconoció.

“Me atacó en todos los ámbitos posibles a los que tiene llegada: como mujer, como empleada, como vecina y como emprendedora. Me persiguió como persona, porque no puede tolerar que progrese y me pone trabas en todos los ámbitos, amparado por el poder que le da la Comuna. Hubo una persecución sistemática, por mucho tiempo”, dijo en su momento, Soledad a Siempre Radio 93.3.

Y sentenció: “Tengo 20 años trabajando en la comuna y estuve disimulando lo mejor que pude, pero no puedo más. Son muchos los que sufren el acoso, empleados y vecinos, porque se maneja como si fuera un patrón de estancia. Es una situación de sometimiento, de esclavitud, de la cual es muy difícil salir”.