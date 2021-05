Tras conocerse la imputación de un policía, dos médicos del COE y una trabajadora social en la causa Solange Musse, el padre de la joven fallecida en Alta Gracia se expresó en duros términos y dice que los imputados “son los perejiles de abajo”, disparó.

Sobre este movimiento en la causa, en Tribunales Federales de Río Cuarto, Pablo Musse expresó “nos trae un chiquito de alivio nada mas, sabemos que esto no es Justicia”, sostuvo en declaraciones a Cabledigital.

“Justicia va a ser el día que los responsables directos de las injusticias que cometieron en Córdoba desde el Gobernador, el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y Claudio Vignetta, en su momento a cargo del COE sean responsables por las injusticias que cometieron”, disparó Musse.

Como se recordará, ayer la fiscal federal de Río Cuarto, Alicia Viviana Cena, imputó a cuatro personas por violación en los deberes de funcionario público, en investigación que se inició tras la denuncia de Pablo Musse, al que no le permitieron ingresar a la provincia de Córdoba, para acompañar a su hija Solange en sus últimos días.

“Esto es el comienzo, estamos haciendo hincapié para que la causa vaya para arriba”, consideró y agregó que “cualquiera que tiene dos dedos de frente se de cuenta que un sargento de la Policía no puede dar la orden para que nos volvamos Neuquén escoltados por policía de otras provincias. Vamos por todo, yo no me quedo con cuatro imputados que los llamaríamos los perejiles del Gobierno de Schiaretti”, concluyó.