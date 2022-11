El padre de Solange Musse apuntó contra Gabriela Cerruti: “Es el colmo de los colmos”

Las desafortunadas declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sobre el monumento a los muertos por Covid-19 provocaron la reacción de gran parte de la sociedad argentina. En este contexto, el padre de Solange Musse, la joven que murió en pleno aislamiento y no pudo despedirse de él, aseguró que esto “es el colmo de los colmos”.

“Esto causa indignación y bronca entre las familias que nos conectamos y perdimos a alguien en la cuarentena”, dijo Musse en el programa de TN, Una Vuelta Más. El hombre fue entrevistado tras el conocimiento público de las inoportunas palabras de Cerruti.

Pablo Musse, el padre de Solange.

El padre de Solange reflexionó sobre las piedras del memorial ubicado en Buenos Aires: “No son ni de izquierda, ni de derecha ni del centro; son de todos los argentinos”. Además, no dejó pasar la oportunidad para expresar su malestar con parte de los funcionarios del Gobierno Nacional: “Hace rato dan declaraciones que no se soportan”. Sobre el tema, concluyó: “Es algo que no se puede tocar”.

Qué dijo Gabriela Cerruti sobre el monumento a los muertos por Covid-19

La portavoz presidencial publicó un video en sus redes con un fragmento de una recorrida que realizó por Casa Rosada con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Al ver la Plaza de Mayo, Cerruti dijo: “En la fuente… Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid”.

El fragmento del programa de TN con Pablo Musse