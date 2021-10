Pablo Musse presentará una denuncia a la Justicia, tras el ataque de manifestantes al memorial de víctimas de Covid-19. El papá de Solange, quien no pudo despedirse de su hija fallecida durante la cuarentena, aseguró que presentará una acusación por los hechos de vandalismo del domingo pasado.

Fue su abogado, Carlos Nayi, quien lo confirmó a La Voz: “Musse va a realizar la denuncia penal para que se identifique a los responsables. Entendemos que el delito es el previsto en el articulo 184, inciso 5 del código penal. Deberá compartir esto, o no, el fiscal general que intervenga”.

El dolor del papá de Solange

En tanto, el padre de Solange aseguró que el acto de vandalismo del monumento a las víctimas del Covid-19 le hizo sentir bronca e indignación. “Sentí una falta de respeto total hacia nuestros seres queridos. Esta gente no tiene corazón, no tiene familia, actúan como actúa nuestra dirigencia política, arrebatan todo, se roban todo”, arremetió durante una entrevista en Radio La Red.

Y agregó: “Lo que pasó el año pasado con Solange, Lara, Abigail y muchos argentinos más nos despertó a todos, porque realmente lo que hicieron fue avasallar todos los derechos básicos universales (...) todo lo que pasó con la fiesta de Olivos y el robo de vacunas, todas esas cosas nos despertaron para decir basta de esta dirigencia de mierda”.

En esta línea, Musse, quien sufrió la muerte de su hija en plena pandemia y no pudo despedirla porque no lo dejaron visitarla por las restricciones durante la cuarentena, cuestionó que “a los que nos dirigen no les interesa nada (...) Para ellos no existimos y Solange es una piedra en el zapato, para todos fue un icono de la pandemia”.

Destrozos en Plaza de Mayo

Las acusaciones van dirigidas a aquellos manifestantes que destruyeron el memorial de víctimas de Covid-19, durante la movilización del domingo. En un video que circuló por redes sociales se ve como al menos un hombre y una mujer caminan por encima de las piedras que tienen escritos los nombres de víctimas de Coronavirus, para quitar fotos pegadas y destruir carteles con tono crítico al Gobierno.