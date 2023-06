Elecciones 2023: se cerraron los comicios en Chaco y se aguarda por los primeros resultados oficiales

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Chaco transcurrieron con normalidad y se esperan los primeros resultados oficiales tras el cierre de los comicios.

Pasadas las 18, el gobernador Jorge Capitanich aseguró en conferencia de prensa que obtuvo “una contundente victoria” dentro de su interna. Además sostuvo que votó el 53,5% del electorado en todo el territorio chaqueño. “Son números similares a las elecciones primarias de 2015 y 2017″, respondió ante la consulta de si la desaparición de Cecilia Strzyzowsky había afectado la afluencia en los centros de votación.

Minutos más tarde, la presidente del Tribunal electoral provincial, Emilia Valle, confirmó que finalmente votó el 52% de los ciudadanos habilitados.

Para estas elecciones primarias se presentaron 10 candidatos a la gobernación, que integran 8 coaliciones diferentes, mientras que en la elección de legisladores provinciales los ciudadanos debieron optar entre 24 listas.

Al igual que muchos otros distritos, Chaco eligió desdoblar las elecciones provinciales y no hacerlas coincidir con las nacionales: en vez de elegir a sus representantes en agosto y octubre anticiparon los comicios que se produjeron este domingo.

El oficialismo jugó una interna con el actual gobernador, Jorge Capitanich quién compitió contra Ismael Espinoza. Pero en las elecciones hubo dos candidatos que pueden recortarle votos y darle chances a la oposición como son Domingo Peppo y Juan Carlos Bacileff Ivanoff, ambos ex mandatarios provinciales del peronismo.

El gobernador Jorge Capitanich aspira a lograr su reelección y asumir así su cuarto mandato. Su principal competidor es el radical Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

“Nosotros no tenemos un análisis ni de boca de urna ni de tendencias electorales, pero en el caso del Frente Chaqueño, hemos obtenido una victoria contundente dentro de nuestro espacio. Eso significa una proyección cercana al 98% (a favor de su lista). Hemos tenido un contrincante al cual le agradezco su participación”, señaló el gobernador.

Además se presentaron los precandidatos Leandro Zdero (Juntos por el Cambio), Gustavo Martínez (CER), Alfredo Rodríguez (La Libertad Avanza), Rubén Galassi (Libertarios en Acción) y César Báez (Partido del Obrero).

Con un total de 998.377 electores –2,82% del padrón nacional–, la provincia de Chaco definirá en las próximas horas los candidatos para los cargos de gobernador y vice, 16 diputados provinciales y sus respectivos suplentes, intendentes y concejales, que competirán en las elecciones generales del 17 de septiembre.

Caso Strzyzowski: las boletas de los acusados en los cuartos oscuros

Las listas con los nombres de Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González estuvieron presentes en muchos de los cuartos oscuros de Chaco.

Los cuatro precandidatos por la lista “Alianza Frente Chaqueño” se encuentran detenidos y están acusados de participar en la causa que investiga el posible femicidio de la joven.

Desde el Tribunal electoral provincial confirmaron que por la proximidad de las elecciones no hubo tiempo de imprimir nuevas boletas y que si una persona votó la lista en la que aparece alguno de los acusados, los votos no contarán para esos candidatos, pero sí para el resto que no está involucrado en una causa penal.

Es decir, en caso de querer votar la lista que encabeza Capitanich -como precandidato a gobernador en Chaco- y que tiene como precandidata a Intendenta en Resistencia a Marcela Acuña, el voto contará únicamente para Capitanich. El sufragio tampoco contará para Emerenciano Sena, para Gustavo Obregón y para Fabiana González, pero sí para el resto.

La jornada estuvo atravesada por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, que mantiene en vilo a la sociedad chaqueña. El mandatario provincial luego de emitir su voto dijo que “es un hecho que merece el repudio como “el hecho aberrante que es” y afirmó que “será castigado con todo el peso de la ley”

Por su parte Polini pidió que la justicia actúe con independencia y responsabilidad y que brinde las respuestas que merece toda la sociedad chaqueña y fundamentalmente su familia. “De una vez por todas la política tiene que dejar de sostener a grupos mafiosos que tanto daño producen, es por ello que los chaqueños deben ir a votar masivamente para terminar con estas mafias”, sostuvo.

Su rival en la interna, el precandidato Leandro Zdero recalcó que “la provincia está viviendo un momento duro” e insistió en la importancia de que los chaqueños voten para mejorar los destinos de Chaco.