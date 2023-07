El cruce entre la madre de Cecilia Strzyzowski y manifestantes que piden la libertad de Emerenciano Sena: “No les tengo miedo”

“Me sacaron todo, hasta el miedo”, esas fueron las palabras de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien desde la desaparición de su hija ha luchado contra el clan Sena. El viernes 28, un grupo de militantes que exige la libertad de los imputados tuvo un tenso cruce con ella.

Cuando la mujer fue convocada en Fiscalía, situada sobre la avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia, se encontró con esta protesta. A pesar de que todas las pruebas indican que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña asesinaron a la chaqueña, sus simpatizantes insisten en que son inocentes.

El jueves 27 se difundió una supuesta nota de voz proveniente del líder piquetero, en donde amenaza a sus militantes con que si no se movilizan a su favor, tendrían consecuencias. En este sentido, varias personas comenzaron a pintar sus hogares con este pedido, y se manifestaron en las calles.

De este modo, la protesta -liderada por Alicia Pelizardi- se hizo presente en una caminata hacia la Plaza 25 de Mayo; el lema era: “Emerenciano Sena es un preso político”. Durante este trayecto, se encontraron con Romero y ella los enfrentó.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, enfrentó a los militantes del clan Sena. Foto: Diario Norte

“¡No les tengo miedo! ¿Qué más me pueden hacer, si me mataron a mi hija?”, les contestó Romero a los seguidores de Sena, que la increparon mientras gritaban: “Libertad, libertad”.

CASO CECILIA STRZYZOWSKI: EL PRESUNTO AUDIO FILTRADO DE EMERENCIANO SENA

Militantes de Emerenciano Sena, imputado por el crimen de Cecilia Strzyzowski, habrían sido convocados por el mismo piquetero -casi a modo de amenaza- para “que exijan su libertad”. El Gobierno de Chaco solicitó que quede incomunicado y abrirá una causa aparte.

“No quiero que ustedes pierdan sus identidades. Va a venir cualquier gente del Gobierno, le va a partir por la mitad, va a repartir la casa a quien se le cante y ustedes no van a tener autoridad porque ni siquiera se animan a escribir en el muro de su casa ‘libertad a Emerenciano‘”, habría dicho en el audio.

En su pedido para que lo ayuden, aseguró que los que no están con él, sufrirán las consecuencias. Luego Emerenciano añadió: “Cada uno que pinte ‘libertad a Emerenciano’ por su muro es el que está con nosotros. El que no se anima o no quiere ya sabemos que no está con nosotros”.

“Si no le gustan las palabras ‘libertad a Emerenciano’, su auto tiene que dejar en la avenida porque sino esta pala va a ser para romperle el vidrio”, habría amenazado. Además, exigió: “El sábado a la tarde y el domingo todo el día tienen que pintar el muro todos los que están con nosotros”.

Gloria Romero: “No sólo mató a mi hija, mató a mucha gente”

En el audio que presuntamente pertenece a Emerenciano, se advierte que la gente que vive en el barrio que lleva su nombre podría perder la escritura de sus casas de no defenderlo.

Ante esto, Romero aseguró que el líder piquetero es un tirano. Por ello, pidió que tanto el Gobierno provincial como el nacional intervengan ante estas amenazas.

De hecho, según confirmaron los fiscales de la causa a VíaPaís, el Estado de Chaco abrirá una causa judicial para investigar esta nota de voz que habría sido enviada por el imputado.

Gloria Romero enfrentó a los manifestantes que piden la libertad de Emerenciano Sena.

“Entreguen los títulos de las casas a sus dueños, ellos armaron esas casas con sus manos”, exigió la mujer a través de sus redes sociales. Entonces, aseguró que tiene de rehén a toda los residentes del barrio.

De este modo, se dirigió al Estado: “Esto es una delincuencia; no sólo mató a mi hija, mató a mucha gente. Dejen de apoyar a este tipo de gente, a delincuentes, ¿o ustedes también lo son?”.