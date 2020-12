Durante la tarde de hoy en el Club San Fernando de Resistencia, la Legislatura provincial sancionó el proyecto de ley 1583/20 que determina el Presupuesto General de la Provincia del ejercicio 2021, dispone recursos que superan los 170 mil millones de pesos, un 36,2% más que el año anterior, obtuvo 16 votos oficialistas y rechazo con críticas de la oposición.

El proyecto se construyó de acuerdo a los ejes del Plan Chaco 2030, con el 50,09% sería para servicios sociales de Salud, Educación y Desarrollo Social; el 14,33% para políticas de inversión y reactivación económica; el 13,09% para servicios de seguridad y justicia; 12,42% para municipios y un 10,07% para otros gastos.

La iniciativa recibió, para la sanción,16 votos que fueron aportados por el Frente Chaqueño, que contó con la ausencia de Juan Carlos Ayala. Mientras que la oposición, resolvió rechazar el proyecto, sumó 10 votos propios; que se sumaron a los dos del Frente Integrador y del Partido Obrero, que también fueron negativos. La única abstención fue la del legislador aliado al oficialismo, Rodolfo Schwartz.

Apoyo oficialista

El legislador del Nepar, Juan José Bergia entendió que “tiene aumentos en Salud, en Educación y la verdad es que ninguna provincia estaba preparada para la pandemia: a los trabajadores que estuvieron al rayo del sol, les decimos que tenemos una ley votada hacer dos años que atiende su situación”.

Por su parte, Galdys Cristaldo remarcó que el Presupuesto “es una estimación de los gastos”. “Entre los argumentos que hemos escuchado de la oposición hay algunos atendibles pero otros han puesto en duda algunos programas de derechos humanos y sociales que hay que distinguir: desde 2007 hemos generado política, llevamos el Estado a donde no estaba y esto es necesario destacarlo”, planteó.

La postura del interbloque oficialista fue expuesta por el jefe de la bancada, Juan Manuel Pedrini, quien destacó que “sufrimos un rosario de frases descalificadoras hacia nuestra fuerza política, nuestro gobernador y el presidente; así que tratemos de responder mirando al futuro”. “Nuestros adversarios tienen una suerte de ´leyenda blanca´ respecto de su gestión que dice que estaba todo bárbaro hasta 2007, un relato falso de falsedad absoluta”, disparó.

Críticas de la oposición

El presidente del interbloque opositor, Carim Peche, apuntó que el Presupuesto 2021 enviado por Capitanich, “es una ley de ajuste a los trabajadores y la continuidad del manejo discrecional de los recursos de los chaqueños” agregando que “esperaba encontrarme con un presupuesto pospandemia, esto es, con el gasto orientado a reactivar la economía con apoyo al sector privado y partidas destinadas a recomponer salarios que han quedado por debajo de la línea de la pobreza, pero no es así”.

El diputado Leandro Zdero aseveró, puntualmente que “el Presupuesto está dibujado, hay cosas que están incluida que ya no se cumplieron en este, como la cláusual gatillo para el sector docente”. Soy de acompañar los Presupuestos pero no quiero andar por la calle bajando la mirada, con lo cual, no voy a votar a favor de esta ley”.

Roy Nikisch aseguró que el informe del oficialismo sobre la ley habla “prácticamente de privatización” de las empresas públicas, además de “mejoras en la Seguridad sin las previsiones concretas porque el Presupuesto predispone al ajuste salarial, y lo que necesitan las fuerzas de Seguridad es que se quiten los montos en negro que se sostendrán”. “El Insssep funciona pésimamente y Desarrollo Social, tuvo este año 5000 millones de pesos y el qeu viene tendrá 10.000 porque es un año electoral”.