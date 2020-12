En noviembre, el Presidente Alberto Fernández envió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo a la Cámara de Diputados de la Nación. Tras dos semanas de debate en comisiones y de exposiciones a favor y en contra, este miércoles el proyecto obtuvo dictamen en las comisiones, por lo que el jueves 10 de diciembre se tratará en el recinto.

En este contexto, la mayoría de los legisladores chaqueños ya fijaron su postura y solo resta saber cómo votará Aldo Leiva, quien hasta el momento no se ha expresado a favor ni en contra de la despenalización del aborto.

En la sesión del 2018, la diputada Aida Ayala había votado a favor de la legalización del aborto. Sin embargo en esta oportunidad, confirmó que votará en contra. “Mi posición va a ser en contra de la práctica del aborto. El objetivo en 2018 era que la mujer no vaya presa, porque se realizan igual abortos ahora, entonces lo que queríamos era la despenalización”, dijo.

Mientras que la diputada Lucila Masin que es abiertamente militante feminista a favor del aborto legal confirmó que nuevamente votará a favor del proyecto IVE. “Yo creo que hay infinidades de motivos para estar a favor y acompañar un proyecto de estas características. En principio, porque también existe una voluntad política por parte de nuestra gestión de Gobierno, porque sabemos que se trata de una cuestión de salud pública respecto al acceso de las mujeres para tener las garantías efectivas por parte de las instituciones sanitarias justamente para practicarse un aborto”, expresó.

En Chaco, organizaciones feministas piden que se apruebe el proyecto IVE.

Por otra parte, el diputado Aldo Leiva señaló que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo “es un compromiso que hizo el presidente en la campaña electoral”. “Mi postura es una cuestión personal pero sin dudas habremos de charlarlo en el bloque como ocurre siempre con los temas que son trascendentes para el Gobierno, así que en lo inmediato no voy a plantar mi voto porque estimo conveniente ver y hablar en el seno del bloque”, indicó.

En cuanto a los abortos clandestinos que se realizan, Aldo Leiva aseguró que “es una cuestión no sólo de Argentina, sino de muchos países del mundo, donde sin dudas detrás del aborto clandestino hay un gran negocio y eso genera toda una cuestión que afecta no solamente a la mujer que clandestinamente puede llegar a hacer un aborto, sino a todo su núcleo familiar. Genera consecuencias tremendas que basta ver las estadísticas no solamente a nivel nacional, sino también internacional”.

Además, votarán en contra los diputados oficialistas Juan Mosqueda y Elda Pértile, y los opositores, Gerardo Cipolini y Alicia Terada.

Una vez que el proyecto IVE obtenga la media sanción en Diputados, girará al Senado donde los chaqueños también tienen marcada su postura. Marín Pilatti Vergara votará a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; mientras que Antonio Rodas y Víctor Zimmernann, en contra.

Hasta el momento y, de acuerdo a las proyecciones realizadas, todo indica que la IVE obtendría media sanción en Diputados con el voto de 127 legisladores sobre 111 en contra; mientras que en el Senado los votos están más reñidos con 33 a favor, 33 en contra y varias abstenciones.