Hace tres años, el comodorense Miguel Savorani hizo su debut como árbitro en Primera División. Pero sus sueños fueron más lejos y en estos últimos días, fue incorporado por la FIFA al listado de árbitros internacionales.

De esta forma, Savorani podrá dirigir competencias como la Copa Libertadores, Sudamericana o la Recopa.

“Que alegría siento. Esto es un sueño cumplido. Es un gran honor representar a la AFA, al fútbol argentino y al arbitraje de este hermoso país a nivel internacional”, dijo el árbitro en diálogo con “Diario Jornada”.

Si bien nació y vivió hasta los 12 años en Comodoro Rivadavia, Miguel se instaló en Bahía Blanca dónde comenzó su carrera como árbitro y profesor de educación física. Más tarde, tomó la decisión de volver a la Patagonia, en donde comenzaría su sueño de dirigir, en ese momento, la Liga del Valle.

Después de años de formación y pasar por distintas divisiones, entre ellas la Federal A y la Nacional B, llegó su momento con la Primera, lo hizo en un partido entre Argentinos Juniors y Aldosivi por la Superliga.

“Acá hay mucha energía, mucho sacrificio, muchos años de lucha. No lo puedo creer. En un momento pensé en dejar todo porque no salían las cosas. Pero el mensaje es que hay que creer y trabajar por los sueños, que nada es fácil pero llega. Estoy esperando mi primera designación internacional en Libertadores o Sudamericana. No veo la hora que llegue. A futuro sueño con la Copa América, las Eliminatorias, los Juegos Olímpicos y el Mundial, pero ahora quiero disfrutar el momento”, contó el árbitro internacional.