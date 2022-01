El aumento de casos de coronavirus no es ajeno al fútbol que en el inicio de las pretemporadas a diario se registran nuevos casos positivos. En este marco es que desde la Asociación del Fútbol Argentino piden a los clubes que soliciten a sus jugadores estar vacunados con al menos dos dosis para participar de la Liga Profesional.

Esta medida fue definida por el Comité Ejecutivo de AFA, con el apoyo de Futbolístas Agremiados. El acuerdo, según detalla TyC Sports consiste en instar a los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y árbitros a recibir al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Tapia estuvo presente en Ezeiza para el sorteo (Foto: Prensa AFA).

Vale descatar que esta no es una obligación, sino que queda a criterio de cada club el exigir la vacunación completa. Por lo tanto si las entidades no lo exigen, no será motivo para que los futbolistas, árbitros o el cuerpo técnico participe de la Liga Profesional.

Para facilitar el acceso a las vacunas, desde AFA detallaron que van a armar un vacunatorio en el Predio de Ezeiza para agilizar la colocación de las dosis faltantes.

Cuándo arranca el torneo de la Liga Profesional

Por el brote de contagios que se está dando en la pretemporada, las autoridades ya habían anunciado la postergación del inicio de la temporada de la Copa Liga Profesional una semana para que todos cumplan con los tiempos de aislamiento y recuperación, llegando en forma al inicio del certamen.