Santiago tiene 20 años, es de Comodoro Rivadavia y padece parálisis cerebral desde que nació. Es hincha de Boca y colecciona las camisetas. Su sueño es poder festejar la Copa Libertadores en el centro de la ciudad.

Gisela Márquez, la mamá de Santiago habló con el medio “AdnSur” y contó que el domingo vio el superclásico en su casa con mucha felicidad por el resultado. “Mira todos los partidos junto a su papá, su hermano, la gente que él ama. Lo único que tratamos es hacerlo feliz, es nuestra mayor meta en la vida”, contó Gisela.

“Siempre nos regala una sonrisa, y a pesar de su discapacidad motriz, su cabeza está en tiempo y espacio y así lo tratamos, al igual que a nuestros otros tres hijos”, agregó.

Debido a lo difícil que se le hace a la mujer recibir asistencia por parte de la obra social expresó: “Es importante que una mamá con un hijo con cualquier discapacidad siempre luche, insista, no se canse. Pese a que agote, hay veces que no querés ir más a pelear a la obra social, uno se cansa de las injusticias y el maltrato, pero es vital no bajar los brazos”.

Asimismo, contó que el joven estuvo cinco años postrado en una reposera. “Ahora puede permanecer un tiempo determinado en la silla. Por toda esa burocracia, él tiene la espalda así”.

Finalmente, destacó: “Su hermano Ariel fue una de las personas que lo acompañó a lo largo de su crecimiento en la vida, en cada viaje, al igual que mi hija. Ellos me ayudan mucho. Si no fuera por ellos, no hubiera podido”.