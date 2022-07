“Maximito” Calvo (21), el youtuber oriundo de Gaiman, subió una historia en “chiste” etiquetando a Justin Bieber, pero el joven no esperaba ninguna respuesta. El mismísimo cantante canadiense le respondió la historia. Sin poder creer y con gran emoción, Calvo expresó: “Justin Bieber me miró la historia, lo plagué, me clavó el visto, me puso me gusta en un comentario y me mandó un audio”.

“Yo lo etiqueté en una foto común, una pavada que había puesto, y cuando me miró la historia lo empecé a plaguear. Dije por lo menos me tiene que clavar el visto. Nunca pensé que me iba a poner me gusta en un comentario y que me iba a mandar un audio”, relató “Maximito” en un su cuenta de Youtube.

“Ha hecho vivos donde hablaba con algunos fans, sé que ha metido a vivos a algunas personas, pero es una en un millón”, expresó el youtuber, y dijo que es muy común de Justin interactuar con sus fans en las redes sociales.