Justin Bieber lanza un nuevo emprendimiento y preocupa a sus fans: ¿dejó la música?

Justin Bieber no deja de generar intriga entre sus fanáticos. A casi 4 años del lanzamiento de su último álbum “Justice”, el artista ha sido acusado de tener algunas conductas atípicas tanto en redes sociales como en la luz pública.

“Todo el mundo diciéndome que me mude de Los Ángeles (...) ¿Ustedes creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos hacer un cambio si huimos de la oscuridad? Yo también me he visto atrapado en la naturaleza transaccional de Hollywood (...) Es algo que da vergüenza, pero dicho esto... Como adulto, con una esposa y un hijo, no quiero tener nada que ver con eso. Lo único que deseo es sumergirme en la cultura, aprender de todos y con todos. Y ser un defensor y promotor del AMOR Y LA IGUALDAD“, remarcó el cantante contra sus críticos.

Estos descargos han generado suma preocupación entre sus fanáticos, quiénes dudan sobre su posible regreso a los escenarios. Esta afirmación se acentuó en las últimas horas, luego que el cantante anunciara su nuevo emprendimiento.

En qué consiste el nuevo emprendimiento de Justin Bieber

Justin Bieber le comunicó a sus seguidores la creación de una nueva marca de ropa denominada “Skylrk”. Luego de distanciarse públicamente de su antigua compañía “Drew House” cofundada con Ryan Good en 2019, el cantante decidió apostar por otra visión junto al diseñador Finn Rush-Taylor.

Los lentes de sol estilo futurista son algunas mercancías que venderá la nueva tienda de Justin Bieber.

“Conoce a @finn.rushtaylor, quien está dando vida a muchas de estas ideas con estas gafas de realidad virtual. ¡Estoy deseando presentaros al resto del equipo!“, expresó el intérprete de ”Hold On".

“Skylrk" fue conocida a fines de 2023, cuando Justin Bieber fue captado por unos sneakers blancos con las siglas entre las suelas. Luego de ello, un informe de la Footwear News reveló que la marca buscaría contemplar calzado, lentes y accesorios con un estilo más futurista.

La nueva marca de Justin Bieber incluye fundas de teléfono con espacio para porros de marihuana.

Uno de los accesorios que más generó revuelo entre los fanáticos es una funda de cigarros con espacio para guardar un porro de marihuana. Este modelo- similar a las fundas vendidas por Hailey Bieber con su empresa Rhode- dio pie a todo tipo de comentarios. “Gritándole a la funda del teléfono de Justin”, expresó un usuario.