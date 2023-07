De película: una mujer nadaba en Chubut y se encontró con un simpático animal nadando junto a ella

Un día como cualquier otra, Miriam salió a nadar a las frías aguas de Puerto Madryn para despejarse, hacer ejercicio y conectarse con la naturaleza. Sin embargo, este última semana pudo disfrutar de una gran sorpresa: un pequeño lobo marino se acercó a acompañarla en su trayecto, mostrando cómo la naturaleza y el ser humano pueden convivir.

La protagonista de esta escena que parece sacada de película es Miriam, una nadadora de Chubut que sale con un grupo de amigos a ahondarse en las aguas frías del sur patagónico. “Somos cuatro personas que estábamos transitando situaciones complicadas o difíciles de sobrellevar en la vida, y coincidimos en el deseo de nadar”, contó a Cadena Tiempo.

Ella no sabía que estaba siendo filmada por un drone, y más tarde se enteró de que ese mágico momento había quedado registrado. “No sabía que me estaban filmando, una amiga me contó. Después resultó ser que conocía a ese chico”, explicó la chica.

Las increíbles imágenes de la mujer nadando junto a un lobo marino en Chubut

El impresionante video fue captado de pura casualidad por @diegokastilla, un bloguero que viaja por el país y el mundo mostrando los paisajes más extraordinarios. “Voy viajando, te cuento y muestro lugares”, manifiesta en su descripción y aclara que en este momento se encuentra recorriendo los rincones de Argentina.

“Listxs para venir a nadar a la Patagonia? Déjame tu comentario👀😊. Hay una danza en la vida, algo que no necesita ser explicado que nos dice que el juego y diversión hace parte de todo 💙”, expresó el bloguero al compartir este hermoso video.