Amor eterno en tiempos de Mundial: un joven de Comodoro llevó la cenizas de su papá a los festejos por la Copa del Mundo

Mauricio, un hombre de 27 años, hace nueve meses perdió a su papá Juan Domingo Miguez, un señor de 58 años. Después de que la Selección Argentina se consagró campeona mundial en Qatar, la gente salió a celebrar a las calles y el joven llevó la urna con las cenizas de su padre para que esté presente en los festejos de la Copa del Mundo.

Para muchos puede ser una locura, pero para Mauricio es tan grande el fanatismo por la Selección que no quería dejar de disfrutar un campeonato histórico junto a su papá de la forma que sea. Así fue que el joven de 27 años llevó las cenizas de su padre al centro de Comodoro.

“Me hubiese gustado haber podido ir con él”: la declaración de Mauricio

En diálogo con ADNSUR, Mauricio abrió su corazón y se animó a contar por qué llevó la urna de su padre a los festejos. “Durante todo el Mundial tuve presente a mi viejo, en todo momento y más que nada en el último partido”, contó el joven.

Aunque el padre del joven no era muy futbolero, ellos miraban los partidos de Boca, la Selección y los Mundiales. “Mi viejo era el típico que un jugador hace mal un pase y dice ‘no, a ese muerto lo tienen que sacar, pero después sale una jugada de la galera y era el mejor futbolista. Así era el viejo, medio quemapelo para ver el partido pero se disfrutaba”, relató el comodorense.

“En el último partido me acordaba de él. Se me vinieron recuerdos de mi viejo, que siempre preparamos una picadita, él me decía ‘prepárame un fernecito’ que le gustaba como lo hacía, y en el último partido se me vinieron esos recuerdos”, relató.

El hijo de Juan Domingo tuvo la urna enfrente suyo durante el partido y ni bien terminó “la agarré y me fui para el centro, no por una cuestión de querer llamar la atención, sino porque me hubiese gustado haber podido ir con él”, aseguró él.

La relación entre Mauricio y su padre era muy linda. “Mi viejo me dejó muchas enseñanzas. Vino de Mendoza con una mano atrás y otras adelante con mi mamá y mi hermano mayor. Arrancó de cero y le fue muy bien, siempre progresando, tirando para delante”, enunció el joven.

Mauricio Miguez con la urna que contiene las cenizas de su padre en los festejos de las calles de Comodoro. Foto: ADNSUR

“No era una mala persona, era una persona increíble, siempre te sacaba una sonrisa. Nunca lo ibas a ver mal humorado o bajoneado, siempre buscaba hacer algo más, pensando por nosotros, mis primos, dando una mano a mucha gente que estaba en la calle, que después le dieron la espalda. Con mi mamá hubo momentos en que la pasaron mal, pero salieron adelante juntos. Es la mejor enseñanza que me pudo haber dejado junto con mi vieja”, agregó.

Ante cada piedra en el camino, Mauricio siempre piensa que harían sus papás. Por eso, admitió que alguna que otra vez necesitó un consejo de su padre, “por esas cosas siempre hace falta”, pero también intenta “hacer las cosas bien, como él me enseñó, para no defraudarlo”.

Los Miguez vivieron muchos momentos deportivos juntos: partidos de Boca, los Mundiales de Brasil y Rusia y las últimas dos Copa América. Este Mundial no fue uno más para el joven, ya que era la primera vez que tocaba mirar a la Selección sin su papá.

“No soy tan fanático del fútbol, pero el Mundial mueve cosas en cualquier persona, une mucho a la gente, en el sentido que vas al centro, ves gente con la camiseta y le sonríes y eso no pasa con otro deporte. La verdad es que siempre quise poder ver a la Selección salir campeón”, manifestó.

Por último, el joven declaró: “Me hubiese gustado compartirlo con mi viejo, salir a la calle a festejar con él, pero como le dije a un amigo, ‘son las cosas de la vida, hace cuatro años sufrimos juntos un Mundial, después tuvimos la alegría de ganar la Copa América y ahora está fecha tocó salir a festejar la Copa del Mundo con la urna al hombro’”, concluyó.