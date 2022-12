Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina luego de consagrarse en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina se volvió a meter en la historia grande del fútbol, al consagrarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre.

La foto más deseada: Lionel Messi besa la copa del mundo.

Por ello, los aficionados argentinos están con ansias de volver a ver a Lionel Messi y compañía en las canchas, pero para ello habrá que esperar un tiempo prolongado.

Cuándo volverá a jugar de nuevo la Selección Argentina

Si la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no organiza un amistoso antes, la Selección nacional volverá a las canchas recién para el primer compromiso de eliminatorias para el Mundial 2026.

El mismo está estipulado por la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) para el mes de marzo, y la fecha fijada es el 20 de ese mes. Para el 28, se estaría jugando la segunda fecha de las eliminatorias.

Para enero, Conmebol hará el sorteo del fixture para determinar cómo se desarrollarán las eliminatorias sudamericanas, y se podrá saber si Argentina debutará como local o tendrá que ser visitante.

Festejos y locura por La Scaloneta

Tras la llegada de la Selección Argentina a Buenos Aires, está previsto que recorran el centro de la Ciudad en un micro descapotable para estar en contacto con lo que se espera, sean miles de fanáticos para recibir a los campeones del mundo.

Luego se dirigirán al predio de la AFA en Ezeiza. Este martes está decretado feriado nacional por el Gobierno, a fin de que se puedan desarrollar los festejos por la nueva estrella conseguida.

Una gran multitud celebró la Copa Mundial que ganó Argentina. Foto: Twitter/@CanalVerte

La gran duda sobre si Messi estará o no presente en los próximos partidos con la celeste y blanca ya quedó disipada en Qatar, dicha por él mismo: “Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo (...). No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”.

El Mundial 2026 se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Albergará a 48 equipos, a diferencia de los 32 hasta Qatar 2022, por lo que se estarán habilitando nuevos cupos en todas las confederaciones para que se sumen estas 16 selecciones nuevas.