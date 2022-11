Desopilante viral en Qatar: hincha cordobés se hizo pasar por discapacitado para entrar a la cancha

Lucas Rodríguez, Rober Galati, Germán Beder y Alfre Montes de Oca se convirtieron en el último tiempo en cuatro de las personalidades más graciosas de la escena argentina. Sin embargo, esta vez las “víctimas” de las risas fueron ellos y el causante fue un hincha cordobés de Belgrano que los engañó en el ingreso a una cancha del Mundial Qatar 2022.

Tal como lo registró el propio “Luquitas”, el hombre se encontraba en una silla de ruedas en los alrededores del estadio. Al verlo con la camiseta del Pirata, el equipo de Paren La Mano no dudó en ayudarlo a llegar a las puertas de la cancha.

Sin embargo, en el camino les reveló que no tenía ninguna discapacidad, sino que simplemente usaba la silla para entrar al partido. El cuarteto de streamers no le creyó hasta que dijo “yo ahora me levanto y salgo corriendo cul..., si no tengo nada” y comenzó a mover las piernas.

Esta acción desencadenó una carcajada en las cuatro personalidades, que no podían creer lo que veían. “Hoy sale el mejor blog del Mundial”, escribió Lucas Rodríguez, anticipando que esas no serán las únicas imágenes del desopilante momento.

Qué es Paren La Mano

Paren La Mano (PLM) es un programa de Vorterix que se transmite en vivo vía streaming de lunes a viernes de 19 a 21. Es furor entre los jóvenes argentinos.