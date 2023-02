Abuso de menores, silencio y amenazas: el calvario de las familias del Jardín 406 de Comodoro Rivadavia

En noviembre del 2022 se abrieron paso una serie de denuncias por abuso sexual de menores en el Jardín 406 de Comodoro Rivadavia, y aunque en la actualidad ya se cosecharon más de 70, el acusado sigue en libertad. Las familias de las víctimas no consiguen respuestas ni amparo.

Desde hace tres meses que se siguen sumando denuncias, y desde hace tres meses que no hay avances en la causa. No se ha allanado el domicilio del sujeto -identificado como J.R.- ni se han secuestrado sus pertenencias para avanzar en la investigación.

“Los nenes están totalmente desamparados”, señaló a VíaPaís Jessica Godoy, madre de una de las víctimas y la primera en presentar una denuncia contra el docente. A partir de este caso, se abrieron muchos expedientes más que, sin embargo, no parecen llegar a nada.

Padres del Jardín 406 de Comodoro exigen que el acusado sea imputado. Foto: Agencia OPI Chubut

Niños y niñas de entre 3 a 10 años han confesado ser toqueteados y amenazados por este mismo hombre. Desde sus dibujos hasta sus relatos evidencian los maltratos que sufrieron dentro de un aula, pero fueron pocos los que llevaron a la Cámara Gesell.

Abusos en el Jardín de Comodoro: los padres de las víctimas sufren hostigamiento

En este marco, los padres se organizaron en varias oportunidades y convocaron distintas movilizaciones: protestaban por la ciudad o cortaban rutas para visibilizar el caso. Ahora bien, nuevamente vieron baches en su camino cuando comenzaron a ser hostigados.

“A muchos papás nos siguió la policía”, arrancó denunciando Yamila, otra de las madres, en diálogo con este medio. Luego, sumó: “A algunos les cayeron a las casas, se les metían en los patios sin tener una orden. E incluso a un padre le aparecieron los frenos del auto cortados luego de una marcha”.

El acusado de abusar de sus alumnos en el jardín 406 de Comodoro Rivadavia sigue en libertad y temen que se haya ido de la provincia. Foto: ADNSur

El pasado viernes 10 de febrero se desarrolló la última marcha -hasta el momento- de dichas familias. Si bien la feria judicial se había levantado, los fiscales y abogados seguían sin brindarles respuestas, por lo que decidieron protestar.

No obstante, pocas personas participaron de la manifestación. Hubo una bajada de línea a varios sindicatos que acompañaban a estos padres en la causa, prohibiéndoles que acudan como manifestantes.

Se les niega la atención médica y psicológica a los niños del Jardín 406

Luego de que la hija de Jessica, una nena de 3 años, le confesara los abusos que sufría por parte del acusado, la comodorense se contactó con varios padres. Los testimonios de todos sus hijos coincidían y denunció lo ocurrido.

Así, más detalles fueron saliendo a la luz: el presunto abusador los ponía en ronda, les tocaba sus partes íntimas, los besaba en la boca y hacía que ellos se tocaran entre sí mismos; también los llevaba al baño y los amenazaba con un cuchillo diciéndoles que si revelaban algo les iba a cortar la cabeza.

Godoy, en esta oportunidad, también señaló que el sujeto tenía varios objetos sexuales con los que habría abusado de los menores de edad. Y aunque algunos padres pudieron conseguir por privado médicos que revisaran a sus hijos, no fue el caso de todos.

Padres de Comodoro temen por la reapertura del jardín 406. Foto: ADNSUR

“Los nenes decían que él tenía ‘cosas’, y uno de los niños con autismo había sido violado, estaba lesionado. Pero nunca nos dejaron revisarlos con los pediatras por orden del fiscal a cargo”, señaló la mujer.

Se les negó la atención médica a los pequeños en el Hospital Regional. Pero no sólo se trata de asistencia pediátrica clínica, sino también psicológica y psiquiátrica, más la atención ginecológica. Tanto Jessica como Yamila coincidieron en que ellas pudieron afrontar estos gastos por sus cuentas.

Sus niños acuden a terapia de forma privada, pero no es una realidad para todas las familias. Muchas no pueden costear estos servicios profesionales, los cuales son muy necesarios frente a los traumas que sufrieron sus hijos.

“Los niños sufren daños psicológicos frente a estas situaciones. Mi hijo había dejado de comer y se golpeaba solo. Ahora ya no lo hace porque tiene apoyo profesional, pero no es el caso de todos”, comentó Yamila.

El silencio de la Justicia y de las autoridades escolares del Jardín 406

A partir de estos sucesos, varios niños volvieron a los pañales, dejaron de comer, se comenzaron a autolesionar, y empezaron a dibujar rostros vacíos y rayones violentos. Cada vez que pasan al frente de este jardín, algunos se hacen pis encima.

Varias familias tomaron la decisión de cambiar a sus hijos a otros jardines. Este fue el caso de Jessica: “La directora me preguntó si mi hija seguiría yendo normalmente. Yo le dije que no y se enojó conmigo; me acuerdo que tiró una carpeta muy fuerte. No quería marchar el jardín”.

En ningún momento se analizaron las aulas de la institución, a pesar de que la fiscal de la causa aseguró que sí. Las carpetas con los trabajos de los chicos continúan descansando en el edificio, y con ellas la evidencia de los calvarios que sufrían.

Protesta llevada a cabo en 2022 por padres del jardín 406 de Comodoro Rivadavia frente al silencio de la Justicia y de la institución.

Los estragos de estos abusos se manifiestan en cada una de las víctimas, pero aún así el acusado sigue en libertad. Varios padres, en este sentido, llegaron a la conclusión de que tiene muchos contactos que le favorecen, y se rumorea incluso que un tío suyo es jefe de una unidad regional de Comodoro.

Denunciar comenzó a ser una opción peligrosa, en vez de un llamado a la Justicia. Presuntamente, una maestra del lugar quiso prestar su testimonio, pero a cambio recibió una serie de amenazas a través de la línea de teléfono de su hogar.

En esta misma línea, durante la última entrevista al hijo de Yamila, el nene contó todo mientras ella escuchaba su relato del otro lado de la ventana. Sin embargo, luego ocurrió algo que le pasó a varios padres más: cuando esta madre fue a ver el informe a la Fiscalía, descubrió que la psicóloga forense no había colocado todo lo que dijo.

“Nuestro abogado de provincia también hizo atrasar más las cosas, creemos que está a favor de él”, señaló Godoy. Luego, cerró: “En su momento nos pidió que no hagamos más marchas. Llegó la feria judicial y nos bloqueó de todos lados. Tenemos muchas sospechas, miedos y angustia”.