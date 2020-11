Esta será una semana corta, pero llena de decisiones importantes. A menos de una semana de terminar noviembre, deben llegar las definiciones sobre “cómo seguir” en diferentes aspectos.

Para ello, el intendente mantendrá una reunión por Zoom este martes, a partir de las 10. Es una buena noticia, desde lo político, que se haya retomado el diálogo y que no permaneciera el cuestionamiento como primera herramienta de trabajo.

Se estima que en ese encuentro, se defina una ampliación de los horarios comerciales, particularmente, la gastronomía. Todo hace suponer que volverían a los horarios de las 2 am (particularmente, del jueves al sábado), siempre priorizando las actividades al aire libre. También podría haber definiciones respecto a algunas otras actividades (en las actividades deportivas de más de 10 personas faltaba como el fútbol 5, por ejemplo, faltaba la reglamentación provincial; o alguna otra que habilite la Provincia).

Quizás en ese ámbito, el intendente de a conocer el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) de acuerdo a lo definido por la fórmula polinómica. Esta está compuesta por aumentos de salarios municipales (50% del total), inflación mayorista (30) y suba de gasoil (20%), registrados de mayo a octubre. Esa cifra será no una imposición, sino una sugerencia al Concejo Municipal. Esto hizo que las tensiones del año pasado (la oposición había dado de baja la polinómica y fijó un porcentaje fijo para todo el año). ¿Cómo funcionaría? Digamos que la polinómica diera, por ejemplo, 22%. El Concejo Municipal podría bajarlo a 20%. La oposición conseguiría el objetivo de no perder poder político ante el Ejecutivo y éste, que no se diferencie -mucho- de lo que dicen datos objetivos que se necesita para mantener el nivel de gasto de la Municipalidad.

Finalmente, también se espera que haya, a lo largo de esta semana, alguna novedad respeto de la expropiación de los Ex Almacenes Ripamonti. Y es que la ley para pasar a manos del Estado a la “Recova” vence a finales de esta semana. Y si no hay acuerdo, habría una presentación legal, la titularidad pasaría a manos del Municipio (luego de la decisión de un juez) y la discusión sobre el precio (la Provincia ofreció 98 millones de pesos y García Cullá, el dueño del predio, quiere más del doble) se seguirá en la Justicia.