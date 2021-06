El director del Hospital “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela Dr. Diego Lanzotti, estimó que la merma en el porcentaje de ocupación de camas críticas tardará unas dos semanas. Por otra parte, indicó que la denominada “inmunidad de rebaño”, a diferencia de lo que planteó el Ministerio de Salud, llegaría en septiembre en Rafaela.

“Gracias a las medidas, a los cuidados y a la vacunación, empezamos a notar un descenso de las consultas. Esto se ve acompañado también con la cantidad de hisopados. En la internación general, vemos también una baja. No es la que deseamos, pero se nota. Y lo que nos ha pasado en la otra ola, no se va a notar por ahora”. Sobre el final de la conferencia de prensa, estimó en que aún tardaría unas dos semanas.

“Estamos trabajando con el nuevo módulo de calle Balcarce. Le agregamos más dinámica de la que ya había. Se está haciendo un gran trabajo. Ojalá pronto podamos decir que los casos de terapia también van bajando. Estamos en un 50% de internados por encima de lo que tuvimos en la primera ola. Y ocho semanas por arriba de 38 internados críticos, lo que produce un gran desgaste en el personal de salud”, describió.

“Inmunidad de rebaño”

La inmunidad colectiva, también conocida como “de rebaño”, fue estimada por el gobierno de la provincia en unos 45 días. Pero ese no es el cálculo que hacen en la ciudad.

“Estamos lejos de ese tiempo. Estamos pensando en septiembre”, dijo el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, si bien admitió que no tenía todos los datos “en la mesa” para dar precisiones.

“Para esa fecha llegaríamos con el 50% de la población mayor de 18 años vacunado y bastante por encima de ese porcentaje para hablar de este tipo de seguridad”, agregó Lanzotti.

Donación de plasma

Si bien recordó que no hay un tratamiento efectivo aún para el coronavirus, Lanzotti reiteró que la aplicación de plasma de convalencientes en épocas tempranas de la infección ha tenido un buen resultado.

“Quien sea mayor de 18 años, con comorbilidades y tenga síntomas, puede anotarse para participar del protocolo de estudio. Es una alternativa que está dando resultados. Para este grupo es un tratamiento aceptado”, dijo.

“Es importante la solidaridad de la donación. Los donantes deben haber superado un mes de la enfermedad y no más de tres meses. Deben concurrir por la mañana, al área de Hemoterapia del Hospital. No importa si están vacunados o no. Ese plasma va a contribuir al tratamiento de los sintomáticos que vayamos citando”, indicó.

Embarazadas

Las mujeres embarazadas que no presenten comorbilidades podrán recibir la vacuna contra el coronavirus sin tener turno. Así lo decidieron los ministros de los 24 distritos del país y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en el marco del Consejo Federal de Salud. Si bien esto se decidió el martes, aún no hay detalles de qué puede pasar en la provincia.

Consultado al respecto, Lanzotti indicó que “después de una observación de casos y consultas con sociedades científicas de medicina interna, infectología y obstetricia, se ha observado que las embarazadas con comorbilidades comienzan a ser un grupo de riesgo, que es pasible de ser vacunado”.

Estimó que hay 350 embarazadas en Rafaela en esta condición. “Estamos esperando la plataforma de la provincia para la inscripción. El proyecto es que se incorpore como una comorbilidad más. Y, cuando se la cite a vacunar, que vengan con un certificado del obstetra para que no haya dudas de su situación de salud”, completó.