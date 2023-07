Pablo Possetto sobre los fetos en frasos en el Hospital de Rafaela: “Esto es lo que permite la ley en un contexto muy difícil”

Rafaela se vio conmovida en las últimas horas por una noticia que, si bien tuvo origen en el Hospital de Rafaela, llegó desde Buenos Aires. Es que allí se publicó una historia en donde se daba cuenta de una sentencia judicial, que notificaba a 241 madres de que sus 257 bebés que habían nacido sin vida en el “Dr. Jaime Ferré”, desde 2005 hasta 2020, estaba guardados en frascos y se esperaba por su decisión de darle o no sepultura. Hasta ahora, solamente 6 se presentaron.

Pablo Possetto es un reconocido abogado ProVida de Rafaela. En las últimas horas, brindó una entrevista a Somos Rafaela, en donde decía lo siguiente:

“Esto tiene una historia que comienza en abril de 2019. En ese momento entramos en contacto con el Dr. Jorge Perez (NdR: Jefe de Anatomía Patológica del Hospital). Él necesitaba darle una solución a una solución que tenía, en base al ejercicio de derecho de objeción de conciencia, había decidido no tratar a estos cuerpos como residuos patológicos, sino que los consideraba como cadáveres humanos y darle un trato acorde a esa situación No había una herramienta para hacerlo, por eso fueron preservando los cuerpos. Me dijo que su único deseo era que los cuerpos sean sepultados. Y yo le dije que no era un tema que estuviera dentro de nuestro alcance, pero que nos comprometíamos a hacerlo”, contó.

“Estuvimos analizando el tema durante seis meses, sobre las distintas hipótesis. Analizamos la ley y encontramos como salida lo que dice la ley de Registro Civil: si después de 60 días de fallecida una persona, si alguien consta la existencia de un cadaver, debe recurrir a la Justicia, quien le pide al Registro Civil que inscriba la defunciones. Por eso hicimos eso”, dijo Possetto.

“La Justicia le corrió nota al Registro Civil y coincidió con nuestra mirada: había que darle el tratamiento que indicaba la ley e inscribir las defunciones fetales y hacerlo con el apellido de la mamá a menos que concurrieran los familiares y desearan hacerlo con el apellido del padres”, indicó.

“Así fue que la Jueza dio cumplimiento al dictamen del Registro Civil y darle cumplimiento a los derechos de esas mamás, que no tienen ninguna obligación de acudir para hacer el trámite, sino que tienen derecho a hacerlo. También la jueza evitó cualquier cuestión que tenga que ver con la responsabilidad civil en la cual pudiera incurrir el Hospital o el Estado, en el caso de que tomaran la decisión sobre el cuerpo de una persona y luego reclamar la sepultura de una persona”, sentenció.

“Esto es lo que permite la ley en un contexto muy difícil. para todos nosotros fue un tema muy complicado, es un tema muy delicado”, dijo y agregó: “Hay mamás que pudieron sanar una herida muy grande que tenían, sepultado y pueden ir a visitarlos”. Estos registros fueron publicados en el diario La Nación. ¿Cómo se enteró el diario de los Mitre? “La sentencia tiene mucho tiempo y ahora hemos publicado un artículo para darle tratamiento académico”, dijo Possetto. De hecho, una profesora fue quien le contó a la periodista sobre el tema.

“Hay mamás que no fueron notificadas no por falta de voluntad, sino por falta de datos. Hemos hecho un aporte muy grande. Hay muchas mamás que se van a enterar de esta situación a través de los medios”, agregó el abogado.

¿Qué pasa si una mamá no se presenta? Qué ocurre con el cuerpo? Según Possetto, en esos casos, “el Hospital tiene la obligación de notificar al Registro Civil y luego resolver la sepultura, que se debe dar en un marco para preservar la identidad de los bebés. En el caso de las que no quisieron venir y luego arrepentirse o si se notifican más tarde, puedan recuperar los cuerpos y hacer lo que ellas consideran adecuado”.

“Hoy el Hospital está en condiciones de iniciar los trámites ante el Registro Civil. Hay una voluntad muy grande, pero hay limitaciones que tiene que ver con la falta de personal”, completó.