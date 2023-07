Se realizó una jornada de visibilización sobre el consumo de drogas

En el marco del “Día internacional de la lucha contra el tráfico ilícito y el abuso de drogas”, que se conmemoró el 26 de junio, se llevaron adelante diversas actividades. Una de ellas tuvo lugar en el Centro Metropolitano “La Estación”.

“Esta iniciativa surgió del Consejo Asesor sobre Consumos Problemáticos, que lo integran todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que trabajan en la problemática de consumo”, contó la coordinadora del DIAT y presidenta del Consejo Asesor sobre Consumos Problemáticos, Yanina Sottani.

“Decidimos realizar este evento para visibilizar esta lucha bajo el lema Lazos que cuidan; es decir no juzgar, no estigmatizar, no criminalizar, sino acompañar, cuidar, generar espacios de confianza para todas aquellas personas que están padeciendo la problemática de los consumos”, agregó.

“Durante la jornada se pudo disfrutar de intervenciones artísticas, bandas en vivo, zumba y juegos. Además, se buscó dar a conocer todo el trabajo que se hace desde cada una de las instituciones que conforman el Consejo Asesor sobre Consumos Problemáticos”, cerró.