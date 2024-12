Movida solidaria de hinchas de Atlético tras un violento robo

Ismael, un jubilado de 88 años, fue brutalmente golpeado en su domicilio de Sarandí por delincuentes que le robaron $400 mil, u$s7 mil y diversos objetos de valor. Entre ellos, un escudo de su amado Atlético de Rafaela.

“Entraron, me agarraron entre los dos, me ataron y me golpearon. Dónde está la plata, dónde está el oro. Yo soy jubilado, no tengo nada. Me siguieron golpeando, entraron a revolver los cajones. Me ataron con las sábanas, con lo que tenían a mano”, contó. Usaron cuchillos y lo golpearon con los mangos.

Ismael es un herrero artístico jubilado. Planeaba volver a su Humberto Primo natal con el dinero que le robaron. En diálogo con Facundo Pastor, mostró su tristeza porque, entre las cosas que le sacaron, estaba el escudo de Atlético de Rafaela.

En Sarandi lo torturaron a un abuelo y le robaron lo más importante que tenía: El escudo de su amado Atlético de Rafaela.



Por favor, desde hoy voy a tratar de juntar una remera, escudo y un par de cosas de la crema para que este hombre pueda tener en su casa.



Y como dice el… pic.twitter.com/vkp6rUBNY8 — Pato99 Rafaela (@Pato99R) December 18, 2024

Cuando las imágenes comenzaron a viralizarse en Rafaela y zona, rápidamente movilizaron a los hinchas de la Crema, que recientemente sufriera el descenso al Federal A. Y comenzó toda una movida solidaria para alcanzarle cosas a Don Ismael. Y todo tuvo un final feliz: ya están viendo la posibilidad de traerlo para que vea un partido de Atlético, en el Nuevo Monumental.