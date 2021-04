Luis Castellano: “deberemos enfrentar la pandemia con la configuración actual de la ciudad”

El intendente volvió a insistir en el cuidado individual. No se preveen restricciones a las actividades y los organismos de control harán sus tareas habituales, y no controlando solo la pandemia como el año pasado. Si bien los casos aumentaron, aún no tienen una escalada geométrica. Ya se vacunaron a todos los docentes con la primera dosis y más de 8000 personas de más de 70 años. Hoy llegan más vacunas.