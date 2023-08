Horacio Rodríguez Larreta: “vamos a trabajar para que todas las ciudades argentinas sean como Rafaela”

“Vengo a lugares como este, que tienen la energía que queremos, que soñamos; industria, trabajo, el agro, potencia, fuerza... vamos a trabajar para que todas las ciudades argentinas sean como Rafaela”. Con esta frase, el precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta se volvió a presentar en Rafaela, a sólo 8 días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El Jefe de Gobierno de CABA tenía previsto cerrar el sábado con dos actividades allí. Pero, después de Rafaela, visitaba otras dos localidades santafesinas: San Cristóbal y Reconquista.

La primera consulta fue por la decisión que se conoció este sábado: el próximo domingo 13, tanto él como Patricia Bullrich esperarán los resultados en un mismo bunker. “Siempre he trabajado para la unidad. Por eso, jamás me han escuchado una crítica personal a alguien de Juntos por el Cambio. No lo hago, incluso, cuando lo puedan hacer conmigo. Para mí es natural es que el 13, el 14 o cualquier otro día estemos juntos”, respondió.

Más tarde, insistió con ponderar a Rafaela: “en cuanto a los desafíos que tiene Argentina, es una pregunta amplia. Pero como respuesta, es lograr que la situación que vemos en Rafaela, la podamos llevar a toda la Argentina: una ciudad con empuje, con industria, con trabajo, con campo también, con mucho potencial y fuerza. También, como ciudad, puede estar mejor: hace muchos años que gobierna el mismo sistema y creo que es un buen momento para el cambio. También es un gran impulso para el cambio la elección de Maximiliano y Gisela”, en apoyo a Pullaro y Scaglia. Antes, le había dado su respaldo a Leo Viotti, que estaba a su derecha, como candidato a desbancar al peronismo después de 32 años. También destacó otras localidades “que le dan esperanza”: San Francisco, Arroyito, Marcos Juárez, Tandil, entre otras.

También hizo referencia a la situación de los jubilados: “están cobrando una jubilación en términos reales, un 30% más baja de cuando comenzó este Gobierno. Es el más brutal ajuste que hemos visto en mucho tiempo”.

En referencia a la situación de seguridad en Rosario, retomó el plan que fue lanzado junto con Pullaro hace algunos días: “tiene una parte urgente, que es enviar a Gendarmería a las partes calientes donde se vende droga, no solo en Rosario, sino en la parte Oeste del Conurbano. La fuerza tiene que estar unificada: hay que tener un mando único”, sentenció.

“Acá lo que hay que ver son resultados: cuando Maxi Pullaro fue ministro de Seguridad de Lifschitz, los homicidios bajaron a la mitad y cuando se fue, se duplicaron. En mi gestión, tenemos el crimen más bajo de la historia: esto es lo que le cambia la vida a la gente. Por eso ya lo charlamos con Maxi y también con Leo, porque hay cosas que le cambian la vida a la gente en una ciudad: que haya un cuidado del ambiente, que haya una buena comunicación, una buena iluminación, etc. Por eso, es tan importante el trabajo en equipo”, indicó.

¿A partir de cuándo se van a poder pedir resultados, si es que asumen? Según Rodríguez Larreta, “Los cambios se van a empezar a ver desde el primer día. Lo más importante, es que vamos a mostrar claramente cuál es el rumbo, hacia dónde vamos, cuál es el plan, previsibilidad”.

“Lo importante es que quede claro una cosa: no hay soluciones mágicas: tenemos que encarar todos los problemas. Para bajar la inflación, si solamente hacemos un plan de estabilidad y no lo acompañamos con un plan de desarrollo, no te quepa ninguna duda que al año, año y medio vamos a volver a tener inflación. Así fue el plan Austral. Hay que aprender de la historia Argentina y ver cómo lo hicieron otros países. La Argentina necesita una planificación y una visión integral: si arreglamos la economía pero no la educación, en unos años nos quedamos sin la ‘nafta’, que es el capital humano. Los cambios, tienen que permanecer en el tiempo”.

Pullaro y Viotti: obras y seguridad

Pullaro también se refirió a la situación con Viotti: es que cuando tuvo su primera visita a Rafaela, luego de haber ganado las PASO, no hubo reunión con el gran vencedor de las elecciones locales. Eso se subsanó hace algunos días, cuando se encontraron en Santa Fe: “con Leo tengo una amistad de muchísimos años y estoy muy contento de que él vaya a ser el próximo intendente de Rafaela y quiero, desde lo más profundo del corazón, trabajar con él para que la ciudad pueda seguir creciendo. Él vino la semana pasada a nuestras oficinas en Santa Fe para tener una reunión con nuestros equipos”.

“Como habíamos tomado el compromiso, todas las obras que licitó el Gobernador Perotti, van a ser terminadas. Esta es una zona en donde hubo muchas. Serán terminadas en los plazos de los pliegos licitatorios”, sentenció.

Por otra parte, indicó que Viotti “nos trajo la preocupación por la seguridad. Nuestros equipos están trabajando en una planificación para las áreas urbanas y se van a juntar con los equipos de Leo, para poder trabajar conjuntamente”.