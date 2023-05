El Municipio no tiene un plan para la reubicación de la villa “Papa Francisco”

El Concejo Municipal aprobó este jueves un pedido de informes para determinar si el Departamento Ejecutivo Municipal de Rafaela realizó gestiones para la reubicación del asentamiento “Papa Francisco” -también conocida como Villa Sur-, que se encuentra en los terrenos linderos en la traza del FFCC Belgrano.

Esto había quedado comprometido en 2017, al momento de aprobar el convenio urbanístico a partir del cual, la Universidad Nacional de Rafaela obtuvo su campus a la vera de la ruta 34. En la Ordenanza Nº 4886, se le aseguraba a las familias dueñas de los terrenos donados, que esto ocurriría. Aunque no aparecen tiempos, ya han pasado 6 años.

Consultada al respecto en FM Galena, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, confirmó que no hay un plan de relocalización de las familias que viven en el asentamiento. “Ahí viven unas 25 familias. No es un asentamiento estático, porque es el que queda más lejos de todo. Entonces, no es un asentamiento que las familias se queden ahí definitivamente”, dijo.

“Nosotros estamos trabajando allí y se hicieron modificaciones. La idea es trabajar con cada una de las familias para que busquen otro lugar para vivir, ya sea en Rafaela o no”, sentenció.

“Nosotros tenemos un grupo territorial que una vez por semana concurren al lugar por una cuestión de salud y social. La gente que vive allí tienen necesidades como cualquiera de nosotros y velamos por la salud de los niños y las niñas. Lo que yo siempre digo es que nadie elige vivir en este tipo de lugar, porque las condiciones no son las mejores. Entonces, nosotros lo que tratamos de darle a la gente que está allá es algunas alternativas para que se retiren de ese lugar. Pero es un trabajo integral, que no solo tiene que ver con lo social, sino con el desarrollo urbano de la ciudad, con el Instituto Municipal de la Vivienda, y estamos haciendo un trabajo de uno a uno, para que busquen alternativas para que se retiren del lugar”, agregó.

“No tenemos un plan de relocalización. No va a haber. En este momento no está planteado así. Sí, trabajar familia por familia. Muchas de la familias que viven allí, tienen trabajo. Es decir, alguien se lo dio. Y esta persona vive allí con su familia porque en su lugar de origen, nadie se lo daba. Cada situación es un mundo y vamos a trabajar con cada una de ellas. No son desconocidos para nosotros”, dijo de forma contundente.