Un bar porteño lanzó una promo de mate cocido con galletitas de agua a mil pesos y se volvió viral

En un contexto inflacionario, como el que se vive en Argentina, donde los precios no dejan de subir y disfrutar de una simple desayuno o merienda cuesta caro, un bar destacó gracias a su idea de favorecer a los ahorristas y brindar una mano a quienes no pueden darse el lujo de consumir algo básico fuera de su casa.

El combo super económico que generó polémica en las redes. Foto: Instagram

Es por eso que Loreto Garden Bar lanzó el combo de un matecocido y cuatro galletitas express a solo mil pesos. Si bien la promo es de un precio por demás accesible, que brinda la chance de poder consumir algo rico y caliente durante los días de invierno adelantado que se viene viviendo en el país, los usuarios de Twitter no tardaron en comentar con indignación.

El tweet viral sobre la promo de Loreto Bar. Foto: Web

La idea innovadora que se volvió viral con gran rapidez en las redes sociales, generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, pero sobre todo, muchas críticas.

Qué opinaron en Instagram sobre la promo del bar

La cuenta que junta casi 20 mil seguidores recibió más de 800 corazones rojos a solo 12 horas de haber realizado el posteo y más de 300 comentarios; y aunque la idea fue innovadora y original, también fue la causante de una gran polémica.

La publicación de Loreto Bar que despertó muchas críticas. Foto: Instagram

“Si buscaban hacerse los graciosos o los cancheros la verdad es que les está saliendo bastante mal. Típico de alguien que nunca le faltó nada. No sean irrespetuosos”, “Muy buena la recreación de la cena de una familia promedio durante el menemismo”, “Ay no, que decadencia.... Cringe”, “Con $1000 me compro paquete entero de mate cocido y de galletitas”, “Se supone que debería ser gracioso?”, “Si es verdad los felicito!!! Un té Cachamay te lo cobran como $3.000. Si ofrecen por $1.000 tomar algo calentito con unas galletitas está buenísimo!!! Dejen de bardear!!”, “Tan caro pardíaco”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.