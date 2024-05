¿Otro escrache? Una usuaria de Tiktok compartió el mal momento que vivió en un local de Maru Botana

Maru Botana es una de las cocineras más conocidas a nivel nacional, ya que su amplia trayectoria en televisión le permitió expandir su talento y compartir con otras personas sus recetas, endulzando y conquistando el corazón de los espectadores; sin embargo, el sabor amargo lo suelen sentir aquellos que visitan sus locales.

Una nueva polémica con Maru Botana. Foto: web.

Hace algunas semanas, a través de Tiktok comenzaron a visualizarse una serie de videos que trataban la experiencia de los usuarios que visitaron el emblemático lugar de Maru Botana y se llevaron una sorpresa negativa: uno de ellos fue la captura de la heladera frente a la vidriera que mostraba las malas condiciones de higiene del espacio, y en esta ocasión expresó la mala experiencia en cuanto a calidad de la comida y la atención.

La noticia que todos esperaban sobre Maru Botana.

Lo primero que destacó fue que les tomó 30 minutos esperar a que la fila avance y poder ingresar a consumir, pero eso era solo la punta del iceberg. Al momento de pedir, eligieron un café para templarse porque hacía mucho frío, pero les notificaron que se rompió la máquina de café y que tampoco podían servir ninguna bebida caliente.

Y eso no fue todo, sino que pidieron dos tortas que estaban en el mostrador, y luego de avisarles que no quedaba más, se vieron obligados a cambiar nuevamente de elección y optar por una torta ‘red velvet’ y una ‘sableé', donde encontraron un nuevo disgusto, ya que estaban “muy feas” y “los licuados no tenían gusto a nada”, y a pesar de que solicitaron que encendieran las estufas exteriores porque padecían el frío, nunca tuvieron respuesta.

Cuál fue la experiencia de la usuaria al encontrarse a Maru Botana en el local

En una noche llena de sorpresas y disgustos, Shuli, protagonista de la historia, expresó que anhelaba mucho conocer el lugar y probar las delicias de la cocinera, ya que se consideraba una gran fan de Maru Botana.

Maru Botana y las polémicas con sus locales. Foto: web.

Y aunque la experiencia no fue la mejor, contó que cruzó a su ídola en el baño, pero lejos de expresarle los inconvenientes que tuvo, le dijo que “sus tortas son las mejores, porque ¿cómo le voy a decir a Maru Botana que sus tortas estaban feas?”.