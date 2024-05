Colonia Bicha se suma a Caminos Productivos en la Ruralidad

En Colonia Bicha, al noroeste del Departamento Castellanos, en las instalaciones del Club Deportivo Independiente fue el lugar elegido para desarrollar el acto de firma de convenio para darle transitabilidad permanente a través de ripio a la Ruta Provincial N°22, un total de 62 km de caminos productivos en la ruralidad.

Dicho acto fue encabezado por el Presidente Comunal de Colonia Bicha, Miguel Alochis, recibió al Ministro de Desarrollo Productivo, Lic. Gustavo Puccini, al Senador Provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, al Secretario de Infraestructura Productiva de Santa Fe, Mauricio Basso, así como también a los Presidentes Comunales y funcionarios provinciales de la cartera productiva.

El objetivo principal de estos convenios es que se puedan efectivizar los fondos necesarios para que esta traza rural que une a los Departamentos, Castellanos y San Cristóbal, a través de trabajos de ripio y consolidado permanente para que tengan transitabilidad permanente y de esta manera permitir el traslado de toda la producción de la región que transita entre estas localidades, aportando de esta manera las condiciones necesarias para que prosperen los emprendimientos productivos como así también para familias que habitan en zonas rurales.

En relación a las firmas, Calvo reflexionó “En primer lugar quiero agradecer al Gobernador Pullaro por la posibilidad de que haya proyectos que puedan tener continuidad, a pesar del cambio de gestión, quiero recordar cuando esto se inició arrancamos con 100 millones de pesos en localidades muy específicas donde a través del programa Caminos de la Ruralidad pudimos favorecer la actividad productiva y educativa en muchísimas escuelas rurales, hoy el presupuesto deberíamos duplicarlo o triplicarlo, para hacerlo realidad y creo que estaría muy bien invertido, este programa busca darle accesibilidad permanente a todas las unidades productivas y espero que se pueda mantener en el tiempo, no solamente para la ejecución, sino también para el mantenimiento de los caminos, hace muchos años que buscamos que exista este proyecto, desde la gestión de Miguel Lifchit donde no se pudo incluir en el presupuesto, luego con el gobierno de Omar Perotti pudimos iniciar una primer etapa pero que no alcanzamos a cubrir las demandas y no tengo dudas de que hoy es aún más grande, por eso celebramos la decisión de seguir adelante con este programa de Caminos Poductivos por lo que esperamos junto a todos los senadores Provinciales que se transforme en Ley”.