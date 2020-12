Gabriela Fillon, la primera argentina inoculada con la vacuna de Biontech/Pfizer, pidió “no tener miedo” y que “la gente se vacune”. Se fue de Rafaela en el año 2000. “Trabajé en Médicos Sin Fronteras durante muchos años. Me casé con un inglés y me vine para acá”, contó. Ahora, separada, vive con sus dos hijos: Victoria de 14 y Máximo de 13 años. “Iba a ir en diciembre, pero por el coronavirus no pude ir. Seguramente, iré en Semana Santa”, detalló.

Lo hizo en la mañana de este martes, en FM Galena. Entre paciente y paciente, se hizo de unos minutos para contar su experiencia con la vacuna. “El martes pasado, el gobierno británico largó el ‘V Day’ (NdR: Vacination Day o el día de la vacuna) para empezar la campaña. Ustedes saben que la vacuna, cuando se descongela, no se puede movilizar, se tiene que mantener estable. Se da en 50 hospitales de Inglaterra y uno de ellos es en el que trabajo”, relató.

“Yo estaba de guardia. Se le dio a mucha gente desde ese martes. Pero quedaban algunas dosis y se tenían que dar, porque sino se perdían. Entonces, se empezó a administrar a toda la gente que estaba de guardia. No lo pensé ni dos segundos y me la coloqué”, agregó.

“A las 7.12 de la tarde me coloqué la primera de las dosis. En 21 días tengo que recibir la segunda dosis, para completar el plan de vacunación. A los 5 días de la segunda dosis, tendría el 95% de inmunización, que es lo que Pfizer asegura”, dijo.

“La vacuna en Inglaterra no es obligatoria, por más que sea un grupo de riesgo. Está en vos aceptar o no. Pero se sugiere. El Ministerio de Salud habla todo el tiempo de aceptar las citas y vayan a recibir las vacunas, porque se dan en los centros de salud. No se puede llevar las vacunas al geriátrico. Depende de concientizar la población. Necesitamos que el 70% de la población esté inmunizada con la vacuna para que el virus deje de diseminarse y terminar con la pandemia. Va a llevar meses”, comentó.

“La vacuna tiene que estar a -60 o -70 grados. Una vez que sale del sistema de distribución, tiene que usarse todo el pack. Cada pack viene con 195 viales. Y cada vial tiene 5 dosis. O sea, son 1.000 dosis en 5 días. No es imposible. Cuando se apruebe la de Oxford va a ser más fácil, porque se conserva a temperatura de nevera”, adelantó.