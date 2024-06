Con fuerte apoyo, asumieron las nuevas autoridades del Partido Socialista del Departamento Castellanos

En un importante acto que se realizó este viernes en la sede del Sindicato de la Carne de la ciudad de Rafaela, asumieron las nuevas autoridades del Partido Socialista del Departamento Castellanos.

Acompañados por referentes provinciales y regionales del PS y de Unidos para Cambiar Santa Fe, se constituyó formalmente la coordinación de la Mesa Directiva Departamental integrada por Alejandro Ambort, Andrea Ochat y Omar Martínez. Además, asumieron los secretarios generales de los Centros Socialistas del Castellanos.

Del evento participaron Joaquín Blanco y Varinia Drisun, secretario general y adjunta el PS Santa Fe, el diputado nacional Esteban Paulón, la presidenta de la Juventud Socialista Santa Fe, Bianca Scalenghe; los diputados provinciales Rubén Galassi (miembro de la mesa nacional PS) y Gisel Mahmud como.integrante de la Junta Provincial y diputada del PS. Estuvieron presentes referentes de distintos partidos de Unidos para Cambiar Santa Fe, entre ellos el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, concejales y presidentes comunales. El exgobernador Antonio Bonfatti y la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, enviaron sus saludos a través de un video a las nuevas autoridades.

Muy cerca de la gente

En la oportunidad, Joaquín Blanco resaltó el entusiasmo de “compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia que nos llena de energía”

A su vez que destacó ser parte de Unidos para Cambiar Santa Fe: “Ese es el compromiso que tenemos que honrar todos. Nosotros desde la legislatura provincial, desde cada uno de los ministerios y áreas, estamos todos los días junto con el gobernador Maxi Pullaro pensando de qué manera honramos esa voluntad popular extraordinaria, y a la cual todos los días tenemos que rendir cuentas. Hoy, con los pies en la tierra y con mucha humildad, hacer una gran gestión” a la vez que agregó que desde los gobiernos locales es importante estar “muy cerca de la gente, porque cuando no hay plata para las grandes obras, lo que tiene que aparecer es una enorme vocación de servicio para estar al lado de la gente para ir construyendo soluciones. Tenemos que tener la capacidad política de estar muy juntos y sintonizar con la gente. Por eso me parece tan importante que en este encuentro haya dirigentes de la UCR, del PRO, del PDP, del GEN” entre otros espacios. “Pensar que en el 2024 íbamos a estar en un acto político en esta ciudad y que en la primera fila iba a estar el intendente de Rafaela, a mí eso no me deja de emocionar. Junto con Leo Viotti, con todo este gran equipo, estamos todos los días demostrando que se puede gestionar de una manera diferente esta gran ciudad, con honestidad, con transparencia y con mucha eficiencia y sin clientelismo político”

Por último, reflexionó “Creemos en la gente y en la posibilidad de decidir. Y la política pública se construye con la gente. Estamos muy entusiasmados, tenemos muchos proyectos, tenemos un enorme equipo de trabajo y estamos convencidos que este es el momento para honrar esa enorme voluntad popular que nos puso en este lugar”.

A su turno, Varinia Drisun resaltó “estamos construyendo propuestas que transforman la realidad de la gente todos los días. Quiero felicitar a cada uno de los compañeros y compañeras que en este departamento asume responsabilidades en este hermoso Partido Socialista”. Y destacó que es una oportunidad para hablar “con la gente de qué se trata el socialismo verdaderamente. Hablar de qué Estado proponemos: eficiente, presente, audaz, que sirva para abordar las necesidades de los vecinos y que garantice derechos como la salud y la educación”

En declaraciones a la prensa de la región, la diputada Gisel Mahmud expresó “el Partido Socialista está en un momento muy importante. Venimos de haber renovado nuestra Carta Orgánica, con eso buscamos que nuestro partido sea lo más representativo de lo que pensamos cada socialista, pero también que pueda tener una estructura de organización que nos permita estar cerca de los territorios”. Y explicó “Cuando armamos estas mesas, lo hicimos pensando en que en cada uno de los 19 departamentos el socialismo esté cerca de la gente, trabajando, llevando propuestas y gestiones. Con un gran recambio generacional tenemos muchísimos jóvenes que se suman al movimiento estudiantil, a la militancia en un barrio, que puedan ocupar lugares de protagonismo, como lo soñaron Hermes Binner y Miguel Lifschitz”

Unido y Fuerte

En su momento, Alejandro Ambort puso en relieve la “fortaleza y la unidad del Partido Socialista que supo entender que la única manera era trabajar y si lo podíamos hacer todos juntos, mucho mejor. Hoy tener la posibilidad de poder estar con Andrea y Omar encabezando esta departamental, con el enorme desafío que tenemos por delante, es realmente muy importante. Y es una gran responsabilidad que por sobre todas las cosas yo agradezco mucho. Hoy el Partido Socialista es un partido que está unido, que está fuerte, que tiene muchas ganas de trabajar y de pensar para adelante, que es parte de un espacio y de un frente político que tiene mucha fuerza. Hoy gobernamos en las cuatro ciudades del departamento y largamente en más de la mitad de las localidades del departamento Castellanos”. Agradeció a las autoridades presentes “por estar acá, por venir y por acompañarnos en este paso del partido. Saben que pueden contar con nosotros”

Verónica Gallo, presidenta de la comuna de Zenón Pereyra habló en nombre de los jefes comunales socialistas del departamento que estaban presentes: Luciana Peters (Colonia Raquel), Titi Muratore (Colonia Margarita); Susana Giménez (Eusebia). Subrayó el “trabajo “en equipo. “Tenemos un gran desafío, trabajar juntos, unidos. Reforzamos nuestro compromiso”

Nuevas autoridades en los centros socialistas

Cada una de los secretarios generales de los Centros Socialistas del departamento asumieron formalmente: Alejandro Airasca (Colonia Raquel); Amadeo Bazzoni (María Juana); Matías Antonioli (Humberto 1°); Hernán Ardiles (Ramona); Laura Dome (Zenón Pereyra); Santiago Gaspoz (Rafaela); Juan Cruz Martí (Sunchales); Susana Perez (Frontera) y Juan Pablo Tabín (Susana)