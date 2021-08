La Oficina Municipal de Empleo trabaja en tres ejes fundamentales: la orientación laboral, la formación profesional y la inserción laboral.

Además, articula programas de empleo de diferentes niveles de gobierno -municipales, nacionales y provinciales- como son las Prácticas Laborales que dependen del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe y los Entrenamientos para el Trabajo y Programa de Inserción Laboral que se bajan al territorio a través del Ministerio de Trabajo de la Nación.

En este marco, en el dispositivo Rafaela en Acción, el personal de la Oficina Municipal de Empleo recibió a losby las jóvenes que comenzaron el Entrenamiento para el Trabajo a fin de dialogar sobre las diferentes experiencias e inquietudes.

La coordinadora de la Oficina de Empleo, Carolina Albrecht, manifestó: “En esta oportunidad estamos dando inicio y acompañando a jóvenes que tienen la posibilidad de tener su primer experiencia laboral en empresas, comercios e industrias de nuestra ciudad bajo la modalidad de Entrenamiento para el Trabajo”.

“Actualmente más de 74 empresas tienen jóvenes transitando por alguno de estos programas de empleo. Son herramientas valiosas tanto para el participante como para la empresa. Esto se demuestra en que el 47,85% de los y las jóvenes que realizan sus prácticas laborales quedan trabajando en la compañía”; sumó.

“Otro dato importante es la participación según el género, siendo el 54,67% participantes mujeres y el 45,33% varones. Sabemos que dentro de la población desocupada, el desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres jóvenes. Por este motivo, desde la Oficina reforzamos esfuerzos tratando de garantizar las mismas posibilidades de inserción para varones y mujeres”; cerró.

“244 jóvenes en más de 30 empresas”

El coordinador de la Oficina de Empleo, Juan Ignacio Ruggia, expresó: “Realizamos una reunión con las y los jóvenes que comenzaron sus prácticas laborales en el programa Entrenamiento para el Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hace 12 años que se viene trabajando con este programa. En el mes de agosto 42 chicos y chicas empezaron a hacer sus prácticas en la ciudad”.

“En este momento son 244 jóvenes en más de 30 empresas de la ciudad. Esta oportunidad no solo tiene como consecuencia el entrenamiento y la experiencia tan deseada desde la práctica, sino también la posibilidad de que puedan formar parte de un equipo de trabajo. Por otra parte, las y los jóvenes reciben un incentivo por hacer la práctica en las empresas”; sumó.

La voz de las y los participantes

Ailén, de 21 años, contó: “Actualmente estoy estudiando Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación. Una amiga me comentó sobre este programa, por lo que fui a la Oficina de Empleo a anotarme. Arranqué el curso y a los dos meses me llamaron para una entrevista y quedé seleccionada. El 2 de agosto comencé en Mascoteros y me gusta mucho. Estoy agradecida”.

Por su parte, Lautaro de 18 años, comentó: “Estoy trabajando en VMC. La verdad es que es una gran oportunidad para mí y para los jóvenes. Acá podemos demostrar de lo que somos capaces y del oficio que conseguimos”.

Por último, Josefina relató: “Voy a hacer el entrenamiento en la parte de Call Center. Es muy importante para mí porque es la primera experiencia formal que voy a tener. Además el tiempo de trabajo me permite seguir estudiando que es mi prioridad”.