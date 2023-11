Cada vez hay más robos de cables eléctricos: afectan a viviendas e instituciones en Rafaela

Cada vez más rafaelinos denuncian el robo de cables eléctricos. Esto afecta tanto a instituciones de diferente índole, como así también a casas particulares.

Por un lado, en la madrugada de de este martes, el Radio Club Rafaela fue blanco de un hecho delictivo. Personas ajenas desconocidas ingresaron al predio de la institución ubicado en P. Pfeiffer 485 y sustrajeron todo el cableado eléctrico externo, dejando sin energía toda la sede.

“Esto genera un perjuicio para el Radio Club Rafaela muy grande, pues todos saben lo que nos cuesta afrontar gastos y más de este tipo, pues no tenemos suficientes ingresos. Nuestro carácter de servicio a la comunidad requiere que tengamos en funcionamiento todos los equipos en caso de emergencia”, comentaron desde la institución.

Vale recordar que en las últimas semanas también fueron víctimas el Club Rafaelino de Atletismo (CRAS) -incluso, dos veces en 10 días- y la Sociedad Rural de Rafaela.

Pero no esto no se termina allí: también pasa lo mismo con las viviendas que, con mucho esfuerzo, los rafaelinos van construyendo de a poco. Y se desmorona la ilusión cuando se ve que no solo robaron, sino también que destruyeron otras cosas para lograr el objetivo. Tal es lo denunciado por un vecino del barrio Mora, que fue víctima de la delincuencia. Su casa se encuentra en Woodgate y Romitelli.