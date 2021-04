El municipio informó que entre el jueves 8 de abril y este miércoles 14, se registraron 263 casos positivos de coronavirus en Coronel Rosales, promediando 37,5 casos por día.

De los casos positivos registrados en los últimos siete días, 170 fueron determinados por testeo de laboratorios, mientras que hubo 93 por criterio clínico epidemiológico.

Por otra parte, fueron dados de alta 111 pacientes, considerándolos como recuperados.

Además, hubo 117 resultados negativos que se incluyen en el listado de descartados.

Aclaración del Municipio sobre el procesamiento de datos informados esta semana

Este informe refleja un importante aumento en el cómputo de casos, no necesariamente se debe al aumento real de casos entre un periodo y otro.

Ese incremento obedece en parte a un real crecimiento en el número de casos registrados en el distrito en la última semana y, en un gran porcentaje, a la llegada de información con retrasos de hasta 20 días desde distintos laboratorios y centros hospitalarios que modifican el reflejo de la situación actual respecto a la semana anterior.

Cabe destacar que desde que los informes pasaron a ser semanales en el mes de febrero, Coronel Rosales incorporó a más laboratorios que realizan testeos de Covid y desde el Municipio se sumó un equipo de detección por PCR y a la vez se realizan testeos rápidos. A estas nuevas fuentes de información de casos positivos, se suman laboratorios locales que incorporaron el servicio, y el Hospital Naval.

Al ser tan diversa la fuente de datos y no tener la presión de un informe diario, en muchos casos se ha demorado el envío de datos de los diversos actores mencionados a la Secretaría de Salud del Municipio, por lo que estos datos no siempre reflejan la evolución real, ya que hubo semanas en las que no se incluyeron los datos del periodo, y a la siguiente se sumaron datos con importantes atrasos, donde incluso se informaban como positivos pacientes que ya habían sido dados de alta, contabilizándolos en este informe semanal como positivos y recuperados al mismo tiempo.

Las camas comunes de COVID, tienen una ocupación del 59%. Entre el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Municipal Eva Perón hay un total de 32 camas, de las cuales 19 están ocupadas y 13 disponibles.

Sin embargo, la ocupación de camas de Terapia Intensiva es del 50%. Se contabilizan un total de 2 camas en el área de Terapia Intensiva del nosocomio naval, de las cuales están 1 ocupada y 1 disponible.

Situación epidemiológica actual: 2363 casos descartados y 3002 confirmados (2567 recuperados, 364 activos y 71 fallecidos).