Clase de yoga en Punta Alta a beneficio de la pequeña Amparito

Este sábado 14 de Septiembre a las 15 hs se llevará a cabo una clase de Hatha Yoga para practicantes y personas que quieran iniciarse o conocer, no hacen falta conocimientos previos. Será a las 15 hs en Humberto 173.

“ El objetivo es colaborar económicamente con la familia de Amparito Sánchez Jara, una niña de nuestra ciudad que nació con dos patologías poco frecuentes y necesita viajar el 22 de septiembre a Buenos Aires para una intervención quirúrgica ”, indicaron.

La colaboración es libre y voluntaria. Amparito tiene 3 años. ALIAS: amparosanchezjara.mp

“Amparito nació con dos patologías llamadas poco frecuentes una de ellas es Atresia de Esófago y la otra acalasia que se da un caso en cada 100 mil personas. Hace un mes entro a terapia intensiva con respirador por un neumotórax debido a que la acalasia hizo que tenga micro aspiraciones. Hoy está estable pero tenemos que viajar a bs as a iniciar la corrección de la Acalasia no solo para que ya no haya micro aspiraciones y sus pulmones no corran riesgos sino también para que pueda alimentarse por boca ya que la acalasia hace que los alimentos no pasen al estómago y queden en el esófago (actualmente se alimenta con una bomba de nutrición enteral)”, indicó la mamá de la niña, Wanda Jara.