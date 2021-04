La historia de “El Polaquito” salió a la luz hace un poco más de cuatro años cuando se lo vio, a los 11 años, hablando en “PPT”, el programa de Jorge Lanata, sobre todas las armas que manejaba.

El apodado “Polaquito” es muy popular en su barrio por la cantidad de delitos que comete, incluso robó un jardín infantil en Villa Caraza, Lanús. Ahora, se conoció otro accionar delictivo del adolescente, cuando el Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, publicó en su cuenta de Instagram novedades sobre él: “Otra vez a los tiros. Esta vez terminó con un balazo en la pantorrilla. Tiene 15 años y uno de los prontuarios más aterradores del Conurbano: la Justicia no lo encierra y se lo devuelve una y otra vez al mismo entorno que lo empuja a delinquir”.

“Anoche intentó asaltar a un oficial de la Policía Federal en Villa Industriales, junto a un cómplice. Venían en una moto que finalmente abandonaron para fugar a pie, no sin antes protagonizar el tiroteo en el que ambos resultaron heridos”.

“Ahora, cuando se cure, el juez lo va a volver a mandar con la familia, al mismo barrio, con el mismo círculo siniestro, hasta que mate a alguien o lo maten a él, y entonces sí, escucharemos asombrados que nos explican por qué pasó”, agregó.

Y llama a la conciencia ciudadana: “Si no se toman medidas urgentes, la situación solo puede empeorar. Mientras el Congreso discute las PASO, vos podés hacer algo: firmá la petición para reformar el Código Penal. Es ahora”.

El “Polaquito” fue detenido innumerables veces por distintos robos, desde viviendas, motos, etc. en la ciudad de Buenos Aires. Como es menor, lo detienen y en pocas horas lo retira su madre y vuelve al barrio. También estuvo bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

Pilar Molina, del Organismo de la niñez y adolescencia de la provincia de Buenos Aires, explicó al mismo programa “PPT”que lo primero que se hizo fue intentar articular con la familia. También fue ingresado en una comunidad terapéutica para que recibiera tratamiento por adicciones.

“No solo el consumo de sustancias sino también una sensación que tienen estos chicos que se relaciona con el ‘si yo no tengo, no existo’”, explicó la profesional.

Según informó, en toda la provincia hay 42 casos activos similares, el 10% de esos chicos se encuentra en instituciones. Y en institutos cerrados de responsabilidad penal juvenil hay “un poco menos de 700 jóvenes”.

Molina también aclaró que “la droga es un síntoma de otras cosas”. Y agregó: “El 60% de las intervenciones del equipo de niñez tienen que ver con la violencia. Cuando forma parte de tu historia familiar y de la forma que tenés de vincularte con los referentes masculinos en tu familia, es algo que va más allá de no estar consciente. Decir que un chico comete un delito porque está drogado es más fácil de entender, pero no es tan simple. No se resuelve metiendo a un pibe un año y medio en una comunidad terapéutica”.