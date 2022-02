Cuatro agentes de la Policía Bonaerense se filmaron dentro del destacamento vial en Vieytes, provincia de Buenos Aires, donde se los ve dentro de un barril bromeando. Después de que las imágenes se hayan hecho virales, se le inicio un sumario por parte de Asuntos Internos.

El insólito episodio se dio en el partido de Magdalena, al sur del Gran Buenos Aires, cuando se ve a los efectivos jugando con un hombre que estaba vestido de civil y se metió a un taque azul de plástico.

“No, bolu…, me vas a matar. La con... de tu madre, bolu…, me vas a hacer caer”, expresa el hombre, con medio cuerpo afuera y la otra parte dentro del barril, mientras su compañera lo sacude y haciéndolo girar.

Al fondo de ese hecho se ve a una mujer, que está vestida de civil, que se ríe a carcajadas al fondo. En ese sentido, las imágenes muestran que podría ser la número dos del destacamento, identificada como Paola Sbriglio.

Por ese episodio, se les inició un sumario administrativo a los efectivos involucrados en el video, que se hizo viral en las redes sociales. En ese marco, hay cuatro policías imputados, incluido el propio comisario Diego Montero, que es el que habría filmado todo.