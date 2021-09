El programa de televisión Periodismo para Todos (PPT) conducido por Jorge Lanata difundió cómo se vende cocaína en la denominada “zona roja” en la ciudad de La Plata.

Sin embargo, y a pesar de que a apenas unas cuadras del lugar se ubica la sede de La Plata de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) perteneciente a la Policía bonaerense, las autoridades aseguran no recibir denuncias.

Y para sumarle más sorpresa, al lado hay una dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que es la Subsecretaría de Emergencias.

Teniendo presente que esta DDI en particular se especializa en narcocriminalidad, resulta inverosímil que los agentes de esta dependencia no estén al tanto de lo que sucede a pocas cuadras de allí.

Quien está a cargo de esta DDI es el comisario mayor Christian Novelino, quien ejerció como titular en la DDI de Dolores durante la investigación que se llevó a cabo por el homicidio en Villa Gesell de Fernando Báez Sosa.

A su vez, el hermano de Christian, el comisario Martín Novelino, también fue jefe departamental de La Plata entre noviembre de 2020 y agosto de 2021. Pero ante el crecimiento de los casos de inseguridad, fue desplazado de su cargo.

La “zona roja”

Antes, esta zona comprendida a partir de la intersección de las avenidas 1 y 60, uno de los puntos principales de La Plata, hasta el cruce de 1 y 66, era conocida con este nombre debido a ser considerada como un recorrido de trabajadoras sexuales.

Y esta parte de la ciudad mutó a una zona de venta y compra de drogas. Hay que tener presente que cada esquina es un punto de entrega de cocaína, costando la dosis $1.000 y se entregan en pequeñas bolsas de colores.

Pero a pesar de la cercanía con la DDI, las autoridades aseguran no haber recibido denuncias hasta el momento, aunque este negocio ilegal está a la vista de todos. Incluso, off the record, un funcionario judicial de la localidad reconoce que “es algo que se sabe”, sobre la venta de drogas y agregó que “ocasionalmente se detiene a algún vendedor, pero el negocio sigue en pie”.

La "zona roja" de La Plata y la cercanía con los edificios gubernamentales y la DDI. TN

Violencia en incremento

Pero la venta de drogas en esta zona de la capital bonaerense también trae aparejado el aumento de hechos delictivos. Incluso los vecinos saben que los deliverys prefieren evitar esas esquinas para no ser robados ni atacados.

Los vecinos afirman que los enfrentamientos entre travestis y automovilistas son muy recurrentes entre esas cuadras. Lo cierto es que desde la Municipalidad de La Plata confirmaron que esa zona se trata de uno de los puntos más conflictivos.

En palabras de un dirigente de la ciudad cercano al Intendente: “Está claro que el negocio ahí es el narcotráfico, no la prostitución”, aseguró.

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) evidenció que las trabajadoras sexuales de La Plata, el 80% de ellas, se ubican en la “zona roja” ya descripta. Y también agregan que el perímetro se extiende un poco más, llegando a la diagonal 73 que atraviesa la Plaza Matheu e incluso, según las noches, puede extenderse hasta la calle 3.