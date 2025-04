Kim Gómez cumpliría 8 años y sus padres tomaron una decisión para la fecha

Kim Gómez, la niña que trágicamente perdió la vida el 26 de febrero en un robo en La Plata, estaría cumpliendo 8 años el próximo 28 de abril. En este difícil momento, sus padres decidieron honrar su memoria de una forma especial. A pesar de la dolorosa ausencia, el padre de Kim, Marcos Gómez, anunció a través de sus redes sociales que este año se llevará a cabo un homenaje el 27 de abril, un día antes de su cumpleaños, en el Club Real Infantil de Altos de San Lorenzo, La Plata.

El mensaje del padre de Kim Gómez en Instagram

Marcos, en un emotivo mensaje publicado en Instagram, expresó: “No hay nada que festejar sin ella, pero sí quisiéramos recordarla y pasar un lindo momento”. Este gesto de amor y esperanza busca brindar un espacio para que familiares, amigos y la comunidad acompañen a la familia Gómez en este primer cumpleaños sin su hija. La jornada será marcada por actividades recreativas para niños, como juegos inflables y dibujos, en un intento de llenar de alegría la celebración y transmitir la esencia de Kim, una niña llena de vida.

“Quizás ella festeje en el cielo, quizás con nuestros amigos o familia que tenemos acompañándola. Elijo fotos con sonrisas gigantes porque me la imagino así”, agregó Marcos en su publicación, dejando ver el dolor, pero también la esperanza de que Kim siga siendo parte de los corazones de quienes la conocieron.

Caso Kim Gómez. Habló el papá de la nena de 7 años que murió en un brutal robo en La Plata.

Además, en un mensaje lleno de gratitud, Marcos agradeció a todas las personas que se han acercado para mostrar su apoyo: “Gracias a todos los que escriben, a los que se acercan a mostrar el cariño. Ustedes hacen un montón a veces en momentos realmente difíciles donde no sabes para donde correr. Ver tanta cantidad de gente buena, con empatía me hacen soñar a pelearla. Compartan para todos los que tengan ganas de estar, Kim es de todos”.

La tragedia que golpeó a la familia Gómez no solo sacudió a La Plata, sino que también generó un profundo sentimiento de solidaridad en la comunidad. La decisión de Marcos y su esposa de realizar este homenaje es un acto simbólico que refleja la fortaleza y el amor inquebrantable que aún sienten por su hija. Al mismo tiempo, es un recordatorio del doloroso vacío dejado por la violencia y la importancia de recordar a las víctimas de la inseguridad con respeto y empatía.

El homenaje de los padres de Kim Gómez en su cumpleaños. (Gentileza)

Este acto de homenaje busca, más allá del recuerdo, ser un espacio de unidad y amor, en un contexto donde el dolor puede ser transformado en una oportunidad para celebrar la vida de Kim, aunque sea en su ausencia. Sin duda, este evento será un reflejo de la lucha por la justicia y la memoria, un acto que muchos en la comunidad platense y más allá se sentirán inspirados a compartir.

Un homenaje que busca más que recordar: Un acto de unidad y esperanza

En un mundo donde la violencia parece no tener fin, actos como el de los padres de Kim Gómez se convierten en un símbolo de resistencia. Recordar a los niños y víctimas de hechos violentos no solo es un acto de memoria, sino también una forma de seguir luchando por un futuro mejor, donde el dolor no se repita y la paz prevalezca.

¿Cómo puede la comunidad acompañar este homenaje? Además de participar en el evento, los padres invitan a compartir recuerdos, fotos y mensajes de apoyo a través de las redes sociales para que la memoria de Kim siga viva en cada rincón del corazón de quienes la conocieron.

Kim es, como su padre bien lo dijo, “de todos”. Y su legado continúa inspirando a aquellos que, a través de pequeños gestos de amor, luchan por la justicia y la paz.